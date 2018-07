Dit is de goedkoopste Peugeot 306 cabrio van Autotrack

Alleen als tuinornament al de moete waard.

Peugeot heeft zich enkele jaren toegelegd op het maken van vrij saaie auto’s. Om ruimtelijke auto’s te bouwen koos het merk voor cab forward design en naarmate de jaren vorderden werden vooral de koplampen steeds groter. Hopelijk leidt de komst van de nieuwe Peugeot 508 een nieuwe periode in voor het merk, die terugrijpt naar betere tijden. Je zou het haast vergeten, maar vroeger maakte de Franse leeuw bij vlagen immers behoorlijk begeerlijke bakken.

Een daarvan luistert naar de naam 406 coupé, of gewoon ‘coupé’ als je in Engeland woont. Dit Pininfarina design werd dankzij zijn slanke design medio jaren ’90 ook wel beschouwd als de Ferrari voor Yann Modale. Ondanks de voorwielaandrijving waren de proporties best puik, mede omdat de Europese Unie Gemeenschap voetgangersveiligheid nog niet zo belangrijk vond. @dizono heeft er ook een.

Maar de combinatie Pininfarina en Peugeot had nog meer te bieden in het laatste decennium van het vorige millennium, namelijk de Peugeot 306 cabrio. Qua styling was deze bíjna net zo mooi als de 406 coupé en dankzij zijn bescheiden basis was ‘ie minstens net zo bereikbaar, zeker als okkazie met de kop eraf. Man man man, wat heb ik er destijds veel gezien als klein menneke op vakantie.

Hoe diep de destijds begeerlijke auto gezakt is blijkt uit het feit dat er nu drie stuks op Autotrack staan voor minder dan een rug. Op deze zweterige zomerdag hebben we eens uitgezocht hoeveel open Peug je krijgt voor 400 Euro. Het gevonden exemplaar is groen en betreft de gewilde ‘Roland Garros’ uitvoering. Er staat nog geen twee ton op de klok. Nadelen zijn ook direct zichtbaar. De kekke bekleding van de voorstoel is getroffen door instapschade. Tevens zie je wat roest op de dorpel als je instapt. Verder meldt het Carfax-rapport dat vorig jaar juli dit is aangetroffen:

Remkrachtregelaar werkt niet goed

As of wielgeleidingselement ondeugdelijk

Een veilige aankoop in alle opzichten dus. KOOP DAN?