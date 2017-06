Officieel: dit is de nieuwe BMW X3

Het uiterlijk was al geen geheim meer. Er valt echter nog genoeg te vertellen over de nieuwe BMW X3.

Hoewel de vorige X3 alles behalve gedateerd leek was het wat BMW betreft hoog tijd voor een nieuwe generatie. Geheel in lijn met de rest van het huidige gamma heeft de X3 een moderne smoel gekregen. De SUV lijkt nu meer op de X5 en de huidige 5– en 7-serie.

De presentatie van de nieuwe X3 werd gedaan vanuit de Spartanburg-fabriek in de VS. Niet zo vreemd, want Amerika is het thuisland van BMW als het gaat om de X-modellen. De crossovers en SUV’s van de Duitse autofabrikant rollen hier van de band. De fabriek heeft nog niet zo gek lang geleden een uitbreiding gehad dat gepaard ging met een kostenplaatje van een miljard dollar.

Ook bij deze presentatie speelde de Amerikaanse fabriek een belangrijke rol. BMW kondigde aan dat er nog eens 600 miljoen dollar aan investeringen gaan plaatsvinden tussen 2018 en 2021 om de productiefaciliteit verder uit te breiden. Dit brengt meer dan 1.000 nieuwe banen met zich mee. President Trump zal blij zijn met de plannen van BMW.

De derde generatie BMW X3 is vijf centimeter langer, één centimeter breder en anderhalve centimeter hoger dan het vorige model. De nieuwe SUV heeft 550 liter bagageruimte en met de achterbank neergeklapt kom je uit op 1.600 liter bagageruimte. Daarnaast is de nieuwe X3 55 kilogram lichter in vergelijking met zijn voorganger. De auto heeft een Cw-waarde van 0,29. Volgens BMW de laagste Cw-waarde in het segment.

De SUV zal te bestellen zijn in de uitvoeringen xLine, M Sport en Luxury Line, of BMW Individual als het écht persoonlijk moet. De nieuwe X3 komt met twee diesels en twee benzinemotoren op de markt. Qua diesels de xDrive20d met 190 pk en de xDrive30d met 265 pk. Op het gebied van benzinemotoren is er de xDrive20i (184 pk), de xDrive30 (252 pk) en voor het eerst, een M40i.

Niet eerder kwam de X3 met een motor van M Performance. De BMW X3 M40i komt met een drieliter zes-in-lijn met 360 pk en 500 Nm koppel. Dit recept is afkomstig van de X4 M40i. De sprint naar de honderd gaat in 4,8 tellen en de top is begrensd op 250 km/u. Alle motorvarianten komen standaard met een vernieuwde variant van de 8-traps Steptronic automaat.

BMW presenteert de derde generatie X3 tijdens de IAA in Frankfurt aan pers en publiek. Het is nog niet bekend wat de SUV mag gaan kosten.