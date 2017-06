Dit nieuwe blok komt naar de Jaguar XE, XF en F-Pace

Dit tweeliter torretje ken je al van die sportieve coupé/cabrio van Jaguar.

Enkele maanden geleden werd bekend dat er een nieuwe instapper van de F-Type (rijtesten) zou komen. Onder de kap een kersverse tweeliter viercilinder met 300 pk. Natuurlijk hebben de Britten dit blok niet enkel ontwikkeld voor de F-Type. Vandaag maakt Jaguar dan ook bekend dat de nieuwe Ingenium-motor naar de XE (rijtest), XF (rijtest) en F-Pace (rijtest) gaat komen.

Met deze motor knal je met de F-Pace in zes seconden naar de honderd, de XF doet het sprintje in 5,8 seconden en de XE heeft slechts 5,5 seconden nodig. Het benzineverbruik bedraagt 7,7 l/100 km bij de F-Pace, 7,2 l/100 km bij de XF en 6,9 l/100 km bij de XE.

De prijzen van de modellen met deze nieuwe motorconfiguratie zijn ook bekend. De XE is de voordeligste van de drie. De sedan als 30t AWD Automaat is er vanaf 58.903 euro. De XF 30t AWD Automaat is er vanaf 72.900 euro en de F-Pace 30t AWD Automaat kost 73.950 euro.