De mattie van Elon Musk is vertrokken bij Tesla

Zijn opvolger is al gevonden.

Tesla is wederom eentje ‘van de oude garde’ kwijt. Todd Maron heeft zijn biezen gepakt bij de Amerikaanse autofabrikant. Vijf jaar geleden begon Maron bij Tesla in de functie als General Counsel. De topman hielp Tesla met juridische zaken en had een adviserende rol binnen het autobedrijf.

Dat Todd Maron bij Tesla kwam werken in 2013 was geen toeval. Musk en Maron kenden elkaar al, omdat de juridische expert eerder de scheidingsadvocaat van Elon was. De man werd gezien als dé vertrouwenspersoon van Musk binnen Tesla. Hij blijft nog tot januari werken bij de autobouwer. In de tussentijd wordt zijn opvolger klaargestoomd voor de job.

Waarom Maron vertrekt bij Tesla is niet duidelijk. Het is niet de eerste persoon binnen Tesla met een topfunctie die het bedrijf verlaat. De elektrische automaker nam dit jaar al eerder afscheid van diverse topmanagers en nieuwe mensen werden aangesteld.

Tesla heeft vandaag direct zijn opvolger bekendgemaakt. Dane Butswinkas zal volgend jaar de taak als General Counsel op zich nemen. Butswinkas is een topadvocaat en heeft bijna 30 jaar bij zijn vorige werkgever (Williams & Connolly) gewerkt. Hij was tevens voorzitter bij het advocatenkantoor uit Washington D.C.

Ook de keuze voor Butswinkas komt uiteraard niet uit de lucht vallen. De advocaat hielp Tesla met de grote SEC-zaak eerder dit jaar. In een reactie laat de advocaat weten uit te kijken naar zijn nieuwe uitdaging bij de Amerikaanse autofabrikant.