Novitec neemt de SVJ onder handen

Want dat had de SVJ hard nodig.

Een normale Aventador LP700-4 of een Aventador S is nog relatief clean (ik zeg het voorzichtig). Er zitten in ieder geval niet allerlei spoilers en lipjes op. Sinds de introductie van het model zagen talloze tuners daarom hun kans schoon om daar verandering in te brengen. Met de SVJ maaide Lamborghini hen echter finaal het gras voor de voeten weg. Deze auto is namelijk al voorzien van alle opsmuk die je maar kunt verzinnen. Hier valt voor het tunersgilde dus niets meer te halen. Ten minste, dat zou je denken. Maar dan heb je het toch mis, want hier is de Novitec Aventador SVJ.

Nu moeten we wel zeggen dat Novitec het meestal niet in de extreme hoek zoekt. Oké, af en toe laten ze zich even gaan, maar doorgaans houden ze het bij redelijk subtiele aanpassingen. Dat is bij deze SVJ ook het geval. Je moet namelijk wel je bril opzetten om echt de verschillen te zien. Desondanks is er wel degelijk een aardige lijst met aanpassingen. Om te beginnen zijn de originele velgen vervangen door exemplaren uit de Novitec-schappen. Deze kennen we al van eerdere creaties van Novitec Torado. Verder zien we de nodige extra carbon onderdelen verspreid over de auto. De Lambo staat daarnaast 35 mm lager op zijn pootjes.

De motor hebben de mannen van Novitec ongemoeid gelaten, maar ze hebben wel aan de uitlaat gesleuteld. Ze leveren drie verschillende varianten, met of zonder bedienbare kleppen. Je kunt dus kiezen tussen oorverdovend en iets minder oorverdovend. Dat is overigens niet het enige wat er te kiezen valt. Zo is er bij de velgen de keuze uit 72 kleurvarianten. Ook het interieur is volledig naar wens in te richten, met leer, alcantara en carbon. Mensen die snel last hebben van keuzestress kunnen Novitec daarom beter links laten liggen. Mensen die een reguliere SVJ al agressief genoeg vinden ook.