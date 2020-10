Officieel: Ford Mustang Mach 1 voor Europa - Autoblog.nl

Dit is de Europese versie van de gloednieuwe Ford Mustang Mach 1. Het model beleeft dit weekend zijn debuut.

Zijn er dan helemaal geen feestjes en automotive events in 2020? Nou, mondjesmaat en één van die events is de Goodwood SpeedWeek. Vandaag is de aftrap. Het is een alternatief op het Festival of Speed dat door COVID-19 niet kon plaatsvinden. Verwacht een vergelijkbaar feestje, maar dan zonder publiek.

Ford heeft dit evenement uitgekozen om het doek te trekken van de Mustang Mach 1 voor Europa. De hete ‘Stang kwam al even voorbij in een eerder artikel, maar dat was de Amerikaanse uitdossing. Zoals je hem hier op de foto’s ziet, zo staat het model straks in de Europese showrooms.

De Ford Mustang Mach 1 is de snelste in serie geproduceerde Mustang die ooit op de Europese markt is verschenen. Onder de kap zit de 5.0-liter V8 die in de Mach 1 goed is voor 460 pk en 529 Nm koppel. Ook nieuw voor Europa is de handmatige TREMEC-zesversnellingsbak. Deze bak biedt automatische rev-matching en heeft een verbeterd oliekoelersysteem. Over koeling gesproken, de V8 in de Mach 1 heeft tevens opgewaardeerde koeling voor als je gaat boenderen op het circuit. Ben je liever lui dan moe, dan kun je ook opteren voor de 10-traps automaat. De software van de bak is aangepast om net dat rauwe randje te kunnen bieden.

Verdere unieke zaken voor de Ford Mustang Mach 1 zijn onder andere MagneRide schokbrekers, aangepaste vering en stabilisatorstangen. Verder is de elektrische stuurbekrachtiging aangepast ten opzichte van een gewone Mustang. Qua uiterlijk herken je deze variant aan zijn striping en de 19-inch lichtmetalen wielen. Daarnaast heeft elke Mustang Mach 1 een typeplaatje waarop het productienummer staat.

Zoals gezegd komt de Ford Mustang Mach 1 dit weekend in actie op Goodwood. Hoeveel exemplaren er naar Nederland komen en wat het apparaat moet gaan kosten is nog niet bekend.