Kan een Gulf-livery de McLaren Elva nog redden? - Autoblog.nl

McLaren creëert weer een speciale versie van de Elva, want dat het model kan nog wel wat extra aandacht gebruiken.

Aan de ene kant lijkt het erop dat er een herleving is voor de speedster in de vorm van supercars zonder dak en voorruit. Zowel McLaren als Ferrari, Aston Martin en zelfs Lamborghini hebben namelijk een auto gebouwd volgens dit recept. Dit zouden ze niet doen als er geen vraag naar zo’n auto zou zijn. Toch lijkt het erop dat McLaren een inschattingsfout heeft gemaakt, want ze hebben de oplage noodgedwongen teruggeschroefd van 399 stuks naar 149 stuks.

In een poging om het model met een prijskaartje van €1,8 miljoen weer een zetje in de goede richting te geven komt McLaren nu wederom met een speciale versie van de Elva. Voor deze Elva heeft McLaren een van de meest iconische raceliveries aller tijden uit de kast getrokken: de Gulf-livery. Deze zien we wel regelmatig voorbijkomen op wraps, maar dat een auto met Gulf-kleuren uit de fabriek rolt is bijzonder.

Dat McLaren dit kan doen heeft alles te maken met hun nieuwe partner. Dat is namelijk Gulf. Eerder zagen we al een afwijkende Gulf-livery op de Senna LM, maar nu zien we voor het eerst de echte Gulf-kleuren op een McLaren. En nee, de 720S die op deze foto te zien was tellen we niet mee, want dat was een Photoshop. Met deze auto slaat McLaren twee vliegen in één klap: ze brengen de Elva weer onder de aandacht en maken hun partner blij.

Met de Gulf-uitdossing ziet de McLaren Elva er nog meer uit als een racewagen. Gelukkig heeft de McLaren ook bijpassende motorisering. De V8 levert namelijk niet minder dan 815 pk en 800 Nm koppel. Genoeg om 0-100 km/u in minder dan 3 seconden af te leggen en 0-200 km/u in 6,7 seconden. Een helm in Gulf-kleuren is dus geen overbodige luxe.

Dit zal niet de laatste McLaren zijn in deze kleurstelling, want via MSO kunnen alle klanten hun auto zo uit laten voeren. Het is in feite net zo goed reclame als de BMW M4 van merk X, maar als reclame er zo uitziet als dit hebben we daar geen enkel bezwaar tegen.