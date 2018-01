Officieel: Harley-Davidson gaat een elektrische motor maken

Met je leren pakje op een elektro-bike.

In 2014 toonde Harley-Davidson een nieuw prototype. Deze Harley-Davidson LiveWire is een elektrische motorfiets met een slordige 75 pk. De elektro-motor zou binnen 4 seconden van 0 naar 100 kunnen, met een topsnelheid van 152 kilometer per uur. Opladen duurt 3,5 uur en de actieradius is 85 kilometer. Geen hele spannende specs, maar dat was 4 jaar geleden.

Harley is naarstig op zoek naar een nieuwe doelgroep, aangezien de Amerikaanse motorenverkoop niet groeit. Sterker nog, de sales van Harley daalde vorig jaar met 8,5 procent, in het vierde kwartaal zelfs met 11 procent. Gisteren liet CEO Matt Levatich dan ook weten dat er (eindelijk) een elektrische motor komt: “It’s an active project we’re preparing to bring to market within 18 months.“

Ondanks het gemis van motorgeluid voorspelde onderzoeksbureau TechNavio dat er komende jaren een flinke groei te verwachten valt voor de markt van elektrische motoren. Net zoals met elektrische auto’s zullen de bestuurders echter wel even moeten wennen aan het enorme koppel. Zie bijvoorbeeld dit filmpje van de welbekende KillaCycle (hence the name). Succes met die nieuwe doelgroep!

CFO John Olin liet weten dat het bedrijf de komende jaren $25 miljoen tot $50 miljoen per jaar zal uitgeven aan elektrische motorfietstechnologie. Het doel is om de wereldleider te worden in de markt van elektrische motorfietsen. Ondertussen is Zero Motorcycles al jaren bezig met elektrische aandrijving, deze motoren kun je ook gewoon in Nederland kopen.