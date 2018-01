Ferrari GTC4Lusso Azzurra van Lapo Elkann is smurftastisch

Speelt Eiffel 65 al in je hoofd?

Wanneer je een nieuwe auto koopt is de keuzevrijheid enorm. In de configurator van elk merk zitten genoeg mogelijkheden om jouw auto uniek te maken. Eén van de moeilijkste keuzes is meestal de kleur, want dat is toch de grootste bijdrage aan de présence van de auto. En in de meeste gevallen valt er daarbij over (wan)smaak niet te twisten.

Een goede “in het midden”-kleur is dan ook blauw. Elke tint blauw staat bijna iedere auto wel goed. Toch kun je ook te ver gaan met je blauwe obsessie. Zoals bijvoorbeeld Lapo Elkann dat doet.

De laatste creatie van zijn bedrijf Garage Italia Customs is een Ferrari GTC4Lusso, maar dan uitgevoerd in vijftig tinten blauw. Eerdergenoemde claim over de kleur blauw ligt dan toch weer iets gevoeliger, omdat Lapo met zijn creatie wel de grenzen opzoekt.

Het exterieur is gespoten in Le Mans Blue, wat misschien wel de lekkerste Ferrari kleur in het assortiment is. Omdat Lapo’s bedrijf geen genoegen neemt met “simply the best”, krijg je er een streep in de kleur “Azzurro Lapo” bij, die ook de grille van de auto siert. Binnenin is het helemaal feest: het dashboard is bekleed met twee soorten blauw leer, met een vloer van blauw alcantara. De stoelen zijn Ferrari’s comfortstoelen, half om half bekleed met dezelfde twee kleuren blauw leer en een blokjesmotief.

Het blauwe wordt hier ineens een smaakkwestie, maar het is in ieder geval subtieler dan enkele van Lapo’s andere creaties. In de gallerij kun je in ieder geval de ‘Lusso vanuit alle hoeken bewonderen.