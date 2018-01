Z-Performance BMW X5 geeft het ultieme Batman-gevoel

Helaas lijden we allemaal onder de SUV-obsessie.

Wanneer je een superheld bent, dan horen daar ook absurde auto’s bij. Neem Batman, die door de jaren heen in verschillende bizarre bolides heeft plaatsgenomen. Allemaal even episch of absurd, vaak op geen enkele manier lijkend op bestaande auto’s. En Black on black is bijna een standaard ingrediĆ«nt.

Helaas vinden er vele milieuontwikkelingen plaats, met als gevolg dat het een beetje lastig wordt om rond te rijden in een zes meter lange auto met een straalmotor. Gelukkig kan het ook wat subtieler, dankzij die andere ontwikkeling van het afgelopen decennium: SUV’s. Het laatste model van trendsetter BMW, de X5 F85, werd daarom onder handen genomen door de Duitse tuner Z-Performance. Die doopten de auto als BMW X5 M “Batmobile”.

Waar je een Batmobile als BMW-liefhebber vaak associeert met een geweldige jaren ’70 raceauto, gooit Z-Performance al deze heritage weg om de matzwarte lak met dito jetsers te benadrukken. Voeg hieraan toe dat alle accenten en details, van de grille tot de koplampen en achterlichten aan toe, ook in matzwart zijn uitgevoerd. Een set getinte ramen en je bent helemaal undercover. Ten minste, zo lijkt het.

Niet overtuigd? Gelukkig wordt Z-Performance ondersteund door Gorilla Performance, een bedrijf dat nou niet bepaald klinkt als de lokale snoepwinkel. Helemaal omdat hun toevoeging “SUPER HARDCORE AK47” heet. Juist. Vrij vertaald betekent dit dat de motor tot 750 pk en 1000 Nm gekieteld is. Voeg hier een aangepast uitlaatsysteem aan toe en de uitlaat geeft een “brul als een beer”, aldus Z-Performance. Aan dieren geen tekort in deze BMW.

Z-Performance maakt het Batman-gevoel dus bereikbaar. Of dat gelukt is, of dat je dit gewoon een grote faal vindt, moet je zelf maar bepalen. En anders Batman een fax sturen zodat hij er eentje kan bestellen.