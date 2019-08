Nieuwe Fiat Panda laat nog even op zich wachten

Maar er lijkt dan eindelijk zonneschijn aan de horizon te verschijnen.

We begrijpen er allemaal niets van. Fiat stelt alles maar uit. Dan bedelen we ditmaal niet FCA met alle merken die onder die paraplu vallen. Nee, we hebben het nu echt enkel en alleen over Fiat.

De Italiaanse autobouwer was in de jaren ’80 en ’90 een absolute grootmacht in Europa. Na de milleniumwisseling zakten de verkoopcijfers wel iets, maar met de Panda en 500 sloeg Fiat sportief terug. Sterker nog, het succes van de 500 houdt Fiat voorlopig op de been. Maar ja: hoe lang kun je dat volhouden? Niet al te lang, zo blijkt, want de verkoopcijfers van de Panda en 500 beginnen een dalende trend in te zetten.

Tsja, als zelfs de cashcows het lastig gaan krijgen, moet je je zorgen gaan maken. De nieuwe 500 zal gelukkig niet meer al te lang op zich laten wachten. De introductie van die auto staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020. Misschien wel belangrijker is echter de komst van een nieuwe Panda. Die komt in 2020 met een elektrische variant een jaar later.

De auto zal gaan lijken op de Centoventi concept die Fiat aan het begin van dit jaar ten toon stelde op de Salon van Geneve. Dat bevestigt Fiat CEO Olivier Francois aan AutoCar. Fiat gaat zich op twee productlijnen focussen. De ‘premium’ 500 familie-lijn en familie auto’s. Die auto’s zullen het C-segment niet overstijgen. Ook nicheproducten als de 124 Spider komen te vervallen.

De nieuwe Fiat 500 zal zoals de BMW i3 een extra deur krijgen. De Fiat 500 is een van de weinige driedeurs auto’s in een markt die wordt gedomineerd door vijfdeurs modellen. De 500X krijgt wel een opvolger, de (terecht) onpopulaire 500L gaat eruit en wordt opgevolgd door een soort 500 ‘Giardiniera’ Stationwagon. De Tipo doet het heel redelijk, maar krijgt een crossover als opvolger. Deze zal staan net op het Renegade platform, waar de Alfa Romeo Tonale ook gebruik van gaat maken. Dan gaat het uiteindelijk goed komen. Hopelijk.