Officieel: Jaguar komt met een 4-deurs GT!

Een 4-deurs GT van Jaguar, dat klinkt interessant.

Jaguar is een prachtig merk, maar het is helaas al een tijdje stil qua nieuwe modellen. De laatste nieuwkomer was de I-Pace, die alweer 5 jaar geleden is geïntroduceerd. De grote vraag is: what’s next? Op die prangende vraag kunnen we nu antwoord geven.

JLR (Jaguar Land Rover) ontvouwt vandaag namelijk hun plannen voor de nabije toekomst. Dit is uiteraard een elektrische toekomst, dus de Britten moeten flink aan de bak. De I-Pace is momenteel namelijk nog steeds de enige EV van JLR. Er wordt daarom flink geïnvesteerd: JLR investeert €17 miljard in hun toekomstplannen.

De eerstvolgende EV staat overigens al klaar. Van de nieuwe Range Rover komt namelijk ook een volledig elektrische versie. Die zal later dit jaar nog zijn opwachting maken.

En hoe zit het met Jaguar? Dat kregen we vandaag ook te horen. De volgende EV van Jaguar wordt géén cross-over, maar een 4-deurs GT. Het belooft dus juist een lage auto te worden, met een aflopende daklijn. Dat klinkt niet verkeerd.

Jaguar verklapt alvast dat deze auto hun krachtigste model ooit wordt. Dat was tot nu toe de 600 pk sterke Project 8, dus we kunnen rekenen op 600+ pk. Dit gaat niet ten koste van range, want de Britten beloven ook een range van 700 km.

Jaguar geeft ook al een globale indicatie van de prijs: om en nabij de 100.000 pond. Dat is ongeveer wat je nu in Engeland betaalt voor een Mercedes EQS 450+ of een Porsche Taycan GTS.

De auto komt op een compleet nieuw platform te staan, namelijk het JEA-platform. We gokken dat dit staat voor Jaguar Electric Architecture. Naast de sedan c.q. vierdeurscoupé komt Jaguar nog met twee andere modellen op dit platform.

De elektrische 4-deurs GT van Jaguar moet volgend jaar zijn opwachting maken. De eerste leveringen staan gepland voor 2025. De Jag kan het dan opnemen tegen de elektrische Maserati Quattroporte, die ook rond die tijd op de markt zal komen.

Headerfoto: de Jaguar C-XF Concept uit 2007