Jaguar I-PACE gladgetrokken voor modeljaar 2024

De Jaguar I-PACE krijgt een update voor het modeljaar 2024, lees hier wat je kan verwachten.

Ooit een succesje in Nederland door de aantrekkelijke bijtelling, inmiddels is dat wel anders. In elk geval in ons land. Toch doet de elektrische auto nog mee en heeft Jaguar de I-PACE in het nieuw gestoken met een andere grille en een diffusor in carrosseriekleur.

Een veel gehoorde klacht is het beperkte bereik van de I-PACE, helaas lost Jaguar dat niet op bij deze update. Het bereik blijft gewoon 470 kilometer als hij helemaal opgeladen is.

Jaguar I-PACE modeljaar 2024

Een van de concurrenten, de Audi Q8 e-tron komt wel met sneller opladen en meer bereik. Daar loopt de I-PACE dus wat averij op. De Jag komt wel met nieuwe satijnlak: Eiger Grey of Carpathian Grey. Grijs dus, wat behoorlijk saai is. De I-PACE komt bijzonder goed uit de verf met felle kleuren, denk aan rood of zelfs geel. Blijkbaar kiezen klanten deze kleurenoptie niet vaak, wat zonde is. Een Black Pack is standaard op alles boven R-Dynamic S, en er worden nieuwe 22-inch wielen aangeboden.

De belangrijkste toevoeging aan het I-PACE-assortiment voor 2024 is een 400 Sport-model. Deze zagen we eerder bij de F-Type en F-PACE. Gebaseerd op de R-Dynamic HSE Black, voegt hij een achterklepspoiler, adaptieve luchtvering, 22-inch zwarte wielen en ‘slimline performance seats’ toe.

Niet wereldschokkend

De verbeteringen zijn aardig, maar niet wereldschokkend. Het is een subtiele upgrade. Zoals wel vaker het geval is met een modeljaar update. Ook de cockpit is voorzien van nieuwe technologie, denk aan het Pivi Pro infotainment systeem en Alexa spraakbesturing. Laatstgenoemde hebben wij hier in Nederland niets aan, want de bediening werkt door middel van de Engelse taal. Engels lullen in je eigen auto tegen een spraakassistent is ook zo wat.

De Jaguar komt met een compacte elektromotor die in de voor- en achteras zijn geïntegreerd. Hiermee weet de auto honderd kilometer per uur te bereiken in 4,5 seconden met 400 pk (696 Nm). Eigenlijk koop je deze Jaguar omdat het een Jaguar is. De looks zijn goed, het merk heeft veel historie maar is een Kia EV6 GT met 585 pk niet een betere (en goedkopere) deal?

Nou, dat is aan jou om te bepalen. Nederlandse prijzen starten rond de 83.000,- euro en de auto is vanaf nu te bestellen.