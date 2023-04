Deze Tesla Model Y is perfect voor Willem-Alexander

Een Vorsteiner Tesla Model Y voor onze vorst, dit is een match made in heaven.

Onze koning heeft natuurlijk een voorbeeldfunctie, dus daarom rijdt ook Willem-Alexander in een elektrische auto. Zijn privékilometers maakt hij namelijk in een Tesla. Of dat deed hij in ieder geval. Het is niet helemaal duidelijk of de koning nog steeds in zijn Model X uit 2016 rijdt. Dat doet er verder ook niet toe.

We hebben namelijk zijn nieuwe auto gevonden: een knaloranje Tesla Model Y. Met wat decoratieve elementen, zodat onze koning zich kan onderscheiden van het gepeupel. Wellicht kan deze Tesla ook meteen de Gouden Koets vervangen.

Wat je hier ziet is het werk van de Amerikaanse tuner Vorsteiner, die ook al een kit voor de Tesla Model 3 in de aanbieding had. Nu is dus de Tesla Model Y aan de beurt. Vorsteiner heeft de razend populaire EV onder meer voorzien van een splitter, side skirts, diffuser en spoiler, allemaal van carbon.

Om het af te maken heeft Vorsteiner ook diverse velgen voor de Model Y. Hier afgebeeld zie je de 20 inch V-FF 107 velgen, waarbij FF staat voor Flow Formed. Dat is een beetje het goedkoopste wat de tuner te bieden heeft. Als je liever vijf keer zoveel uitgeeft aan gesmede velgen, kan dat ook gewoon bij Vorsteiner.

Over de prijzen gesproken: voor de hele kit ben je omgerekend zo’n €9.000 kwijt. Dat is dus exclusief de velgen. Als je de afgebeelde velgen er ook bij wilt hebben komt er nog een kleine €2.400 bij. Maar dat is voor onze koning natuurlijk geen enkel bezwaar.