Turkse EV is klaar, komt ook onze kant op

Maak kennis met de Togg T10X, een elektrische cross-over van Turkse afkomst.

Bij Turkse auto’s denk je waarschijnlijk vooral aan bepaalde Duitse auto’s, maar dat beeld gaan misschien binnenkort veranderen. Na een hoop elektrische cross-overs uit West-Azië krijgen we nu ook een elektrische cross-over uit Oost-Azië. Uit Turkije dus. Deze auto kregen we in 2019 al voor het eerst te zien, maar nu is het tijd voor de marktintroductie.

Toen de auto werd onthuld door Erdogan had de Turkse cross-over nog geen naam, maar inmiddels wel. De auto is Togg T10X gedoopt. Er was ook nog een sedan, maar die volgt later. Een cross-over heeft natuurlijk prioriteit.

Bij de Togg T10X is er – zoals bij veel EV’s – de keuze uit achterwielaandrijving en vierwielaandrijving. Beide versies zijn leverbaar met een 52,4 kWh accupakket, dat goed is voor een range van 314 km. De vierwielaangedreven versie is ook te krijgen met een grote 88,5 kWh accu. Daarmee heb je een WLTP-range van 523 km.

De Togg T10X heeft geen spraakmakend design, maar dat is niet per se een slechte zaak. Het model ziet er prima uit, zeker voor een auto van een kersvers merk. Dat komt omdat Togg de hulp heeft ingeschakeld van een befaamd Italiaans designhuis: Pininfarina.

Qua interieur is de Togg T10X ook helemaal bij de tijd: het dashboard is een en al scherm. Naast een 12 inch digitaal instrumentarium is er een 29 inch touchsreen, dat doorloopt tot aan de passagierskant. En dan is er nog een derde scherm voor het regelen van de temperatuur en dergelijke zaken. Verder is er een opvallend vormgegeven middenconsole.

Togg noemt de auto zelf een ‘smart device’, waarmee ze willen zeggen dat er allerlei moderne snufjes op zitten. Zo is er een spraakassistent die gekoppeld is een kunstmatige intelligente. Ook heel belangrijk: net als in de nieuwe E-klasse zit er een selfiecamera in het interieur.

De marktintroductie van de Togg T10X is volgende maand al, maar dat is in eerste instantie alleen in Turkije. Eigen volk eerst dus, om het even populistisch te zeggen. Wees niet bang: ook West-Europa komt aan de beurt. Eind volgend jaar komt de T10X richting onze contreien.

Voor een Nederlandse prijs is het nog een beetje te vroeg, maar de Turkse prijs is wel bekend. In Turkije moeten ze omgerekend €47.500 neertellen, inclusief belastingen. Voor een prijsvergelijking zullen we nog even de Nederlandse prijzen afwachten, maar de Togg T10X moet het opnemen tegen auto’s als de Volkswagen ID.4.