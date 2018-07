Ricciardo verzucht: “Ik hoef geen eerste rijder te zijn”

De honingdas is niet boos maar teleurgesteld, zo lijkt het.

Spoiler Alert: Daniel Ricciardo blijft bij Red Bull Racing. Ja, dat had je niet gedacht hè. Wel? Nou ja oké, na onze eerdere berichtgeving over de mogelijke destinaties van de Ozzie, hadden de goede verstaanders al door dat er eigenlijk geen andere opties waren voor Max’ teamgenootje. Dat besef lijkt nu ook doorgedrongen te zijn bij Daniel zelf, die hoewel hij benadrukt dat er nog niks getekend is, laat hij bij Motorsport-Total het volgende optekenen:

Afgezien van Red Bull zijn het [Ferrari en Mercedes] de meest aantrekkelijke opties. Maar als een overgang naar die teams niet mogelijk is, wordt het moeilijk er mij van te overtuigen dat er nog betere opties zijn dan bij Red Bull blijven. Hoe dan ook zet ik binnenkort gewoon ergens mijn handtekening, omdat ik er klaar mee ben elke keer weer dezelfde vragen te beantwoorden.

Een lucratieve verhuizing naar McLaren lijkt dus geen serieuze overweging te zijn voor Danny-Ric, ondanks het feit dat hij bij het team uit Woking naast een gage van 20 miljoen per jaar een ‘beschermde nummer 1 status’ zou kunnen krijgen. Precies zoals Vettel en Hamilton die genieten bij respectievelijk Ferrari en Mercedes dus. De algemeen heersende mening in de paddock is dat het juist deze voorkeursbehandeling van Vettel en Hamilton is die ervoor zorgt dat er bij de roden en zilveren geen plek is voor de snelle Daniel. Wellicht juist hierom werpt DR3 de notie dat hij een ‘eerste rijder’ wil zijn van zich af:

Ik wil helemaal geen ‘eerste rijder’ zijn. Of nou ja, het is niet per se dat ik het niet wil, maar ik heb het in ieder geval niet nodig.

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat DR3 hiermee een beetje low key schaduw op LH44 en SV5 werpt. Alhoewel, het zou ook simpelweg kunnen betekenen dat Daniel zich schikt in zijn rol als tweede rijder bij Red Bull Racing, zoals hij in alle races sinds Monaco heeft gedaan. OH NO HE DIDN’T!