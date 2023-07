Primeurs op Goodwood Festival of Speed 2023

Het lijstje met primeurs voor Goodwood Festival of Speed 2023 is indrukwekkend!

Dit weekend staat er weer een leuk automotive feestje op de planning, namelijk het Goodwood Festival of Speed. Dat begon ooit als een rijkeluisfestijn met wat toffe racewagens en klassiekers, maar groeide uit tot een enorm evenement. Eentje met heel erg invloed, want autofabrikanten willen Goodwood voor geen goud missen.

Mede daarom nemen ze ook nieuws mee. Heel erg veel nieuws. En mede daardoor sturen wij onze boomlange presentator naar het land van gebakken vis, Marmite en Black Pudding.

Primeurs Goodwood 2023

Het aantal auto’s welke hun debuut maken, is ongekend. We hebben even een lijstje samengesteld met de noviteiten en het zijn er nog al wat. Sommige auto’s zijn digitaal al onthuld, maar nog niet ‘live’. Ook is het nu voor het eerst mogelijk om bijvoorbeeld de Aston Martin DB12 voor het eerst in het echt te aanschouwen, net als de BMW i5.

Het lijstje is ongetwijfeld nog niet definitief. Uiteraard zullen wij dit overzicht voorzien van een update als er meer nieuws is.

Uiteraard zal er ook flink geracet woren op Goodwood. De legendarische heuvelklim is het hoogtepunt van het weekend. De gehele deelnemers lijst kun je hier bekijken.