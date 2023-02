Deze Subaru heeft een hart van Ferrari

Is deze Subaru met het hart van Ferrari puur goud of extreem fout?

Italiaans-Japanse samenwerking kan alle kanten op gaan. In de tweede wereldoorlog, waren ze samen met Duitsland de bad guys. Toen Alfa Romeo samen met Mazda een tweezits roadster wilde gaan bouwen, konden we niet enthousiaster zijn. Totdat bleek dat het helaas allemaal weer niet gebeurde natuurlijk.

De Japans-Italiaanse samenwerking waar we wel de vrucht van zagen, kwam er in de vorm van de Alfa Romeo Arna (Alfa Romeo Nissan Autoveicoli). Dit was helaas niet het beste, maar het slechtste van twee werelden: saai Japans 80s design, gekoppeld aan Italiaans staal. Het dient geen uitleg dat de meeste Arna’s inmiddels al lang niet meer bestaan…

Maar de potentie is er om er wel iets moois van te maken. Daarbij denk je vooral aan Italiaans design met Japanse techniek, maar ook andersom kan natuurlijk gaaf zijn. Zo is daar bijvoorbeeld de Subaru WRX STi van Sam Albert. Deze enthousiaste Youtuber laat ons online zijn rally-avonturen meebeleven. Daarbij gaat het ook om het tweaken van zijn Subaru.

In de klasse waar Sam in uitkomt, bleek het reglementair goed uit te komen om een normaal ademende motor van maximaal 4.500 cc te hebben. Zo kwam Ferrari’s F136 in beeld. Deze atmosferische V8 zit -in de basis- in verschillende Masers en Fezza’s, alsmede in de Alfa Romeo 8C. Een variant van de F136 zat zelfs in de (tweede generatie) A1 Grand Prix auto. Een motor met voldoende pedigree dus.

Sam besloot een blok te kopen dat oorspronkelijk uit een Ferrari California komt. Deze vervangt de legendarische boxer uit de Subie. Voordelen zijn iets meer topvermogen, maar ook een ‘natuurlijke vermogensopbouw’. De vierpits turbo had iets meer koppel bij een lager toerental, maar daarna buigt de koppelkromme sneller af dan bij de Ferrari V8. Sam beschouwt dit als een voordeel, omdat het betekent dat er minder wielspin is bij lage toeren en een meer ‘natuurlijke’ voorspelbare vermogensafgifte. Ander voordeel; het klinkt ook wat beter.

De motor is inmiddels gekoppeld aan de rest van de auto. Helemaal vlekkeloos ging dat niet, want een speciaal gemaakte cardanas legde het loodje. Dat hoort echter allemaal bij het proces. Het goede nieuws is dat de motor op de dyno het vermogen (460 pk) en koppel (485 Nm) levert dat Ferrari ooit beloofd heeft. De vordering volgen kan op Sams Jijbuis-kanaal, of op de gramz.