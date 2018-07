Musk: “Analist die koers deed dalen praat nonsense”

Een net iets minder gewaagde uitspraak dan andere recente uitspraken van de Muskias.

Onlangs raakte Elon Musk verwikkeld in een onverkwikkelijke woordenwisseling met de redder van die jonge Thaise grotvoetballers. Je weet wel, dat groepje dat gevangen kwam te zitten en toen bevrijd moest worden voordat de regen kwam. Musk beschreef een van de hulpverleners als een ‘pedo guy’ nadat de speciale apparatuur die de Muskias beschikbaar stelde voor de reddingsoperatie niet gebruikt bleek te worden. Het was geen good look voor de techmagnaat.

Maar gelukkig volgen de zaken zich snel op in onze hedendaagse 24 hour news cycle. De Thaise perikelen zijn alweer bijna uit ons publieke geheugen verdwenen en gisteren kon Musk zijn tanden zetten in een wat traditionelere nemesis, namelijk een analist die claimt dat zijn bedrijf zuigt. Het in bankster-kringen behoorlijk serieus genomen Needham & Company waarschuwde haar volgers om niet te hard in te zetten op Tesla. Als grond hiervoor claimt de (beurs)analist dat er meer mensen zijn die hun Model 3 afzeggen, dan nieuwe klanten die er eentje bestellen.

Based on our checks, refunds are outpacing deposits as cancellations accelerate. The reasons are varied: extended wait times, the expiration of the $7,500 credit, and unavailability of the $35k base model. In August ’17, TSLA cited a refund rate of 12%. Almost a year later, we believe it has doubled and outpaced deposits. Model 3 wait times are currently 4-12 months and with base model not available until mid-2019, consumers could wait until 2020.