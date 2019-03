Kijk, dit is de nieuwe BMW M135i xDrive

R.I.P achterwielaandrijving en een zes-in-lijn.

Verzin de gecamoufleerde pyjama weg en wat je ziet is een pre-productie model van de gloednieuwe BMW 1 Serie en enkele plaatjes van de M135i xDrive. De foto’s zijn genomen in het testcentrum van BMW in het Zuid-Franse Miramas. De Duitse autofabrikant laat weten dat de nieuwe 1 Serie momenteel de laatste uitgebreide tests ondergaat.

De derde generatie 1 Serie zal revolutionair anders zijn in vergelijking met zijn voorgangers. En dat is niet in positieve zin. De hatchback komt op een nieuw platform te staan en zal het met voorwielaandrijving moeten doen. BMW zegt vijf jaar gewerkt te hebben aan deze ‘moderne architectuur met voorwielaandrijving’. Een doorn in het oog van de liefhebber, maar een logische keuze vanuit BMW. De gemiddelde 1 Serie-rijder heeft niet eens het besef met een achterwielaangedreven auto te rijden. En uiteindelijk gaat het om geld verdienen en niet de petrolhead pleasen. Dit neemt niet weg dat het gat tussen de Audi A3 en de Mercedes A-klasse kleiner is geworden.

De huidige 1 Serie was nu niet bepaald de ruimste in zijn klasse en met de keuze voor voorwielaandrijving komt daar straks verandering in. BMW laat weten dat de nieuwe 1 Serie ruimer zal zijn in het interieur. De beenruimte is met 33 mm toegenomen en de hoofdruimte met 19 mm. De bagageruimte is gegroeid tot 380 liter, een toename van 20 liter.

Hoewel voorwielaandrijving standaard is op de reguliere modelvarianten, zal xDrive vierwielaandrijving een optie zijn. Het voorlopige topmodel is de M135i xDrive, standaard met vierwielaandrijving. Geen 3.0-liter zes-in-lijn, maar een 2.0 TwinPower Turbo viercilinder-in-lijnmotor met 306 pk. BMW heeft niet bekendgemaakt hoeveel koppel de vierpitter gaat leveren in deze M135i. Over een eventuele M140i is ook geen woord gerept. @wouter is woedend het kantoor ontvlucht en rookt symbolisch een setje banden op.