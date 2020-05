Officieel: nieuw model voor Lamborghini, maar wat?

Lamborghini heeft vandaag bekendgemaakt dat er een nieuw model gaat komen.

Het komt niet vaak voor dat Lamborghini op geheimzinnige wijze bekendmaakt dat er een nieuw model onderweg is. Binnenkort weten we wat de Italianen in petto hebben, want de onthulling is niet ver van ons verwijderd.

Net als vele andere autofabrikanten, is ook bij Lamborghini de productie gestaakt. Niet zo vreemd. Italië behoort tot de zwaarst getroffen landen van het coronavirus in de wereld. Sinds 13 maart ligt de fabriek stil. Vandaag heeft het exclusieve automerk bekendgemaakt dat de productie vanaf 4 mei zal worden hervat.

Maar dat was niet het enige nieuws. Lamborghini kondigde tevens de komst van een nieuw model aan. Over een week is de onthulling van deze nieuwe auto. Zo hebben we nog een week om te speculeren. Er zijn grote vraagtekens wat het gaat worden, want het kan letterlijk van alles zijn.

Zo is het aannemelijk dat Lamborghini een nieuwe variant van de Urus gaat aankondigen. Een andere mogelijkheid is dat een hetere versie van de Huracán EVO gaat komen. Dan is er nog de Aventador, die al een lange tijd wacht op een opvolger. Een vierde scenario is een compleet nieuw model, al is dat wat minder aannemelijk.