Volkswagen ID.3 fictief bij je huis afgeleverd

In de echte wereld moeten we nog even geduld hebben voor een Volkswagen ID.3 bij huis.

De afgelopen periode is de Volkswagen ID.3 veelal negatief in het nieuws geweest. De elektrische auto lijkt onder meer geplaagd te worden door softwareproblemen. Vooralsnog communiceert de Duitse autofabrikant op de Nederlandse site dat de ID.3 in de tweede helft van 2020 naar ons land komt.

We zitten pas in mei, dus die tweede helft is nog niet in zicht. Mocht de ID.3 toch een vertraging oplopen, dan kun je vast virtueel fantaseren over de elektrische Volkswagen. Door middel van augmented reality kun je de ID.3 thuis fictief op de oprit parkeren.

De virtuele weergave is gedaan in samenwerking met Google Search. Het werkt als volgt. Zoek via Google vanaf een smartphone of tablet op “Volkswagen ID3”. Vervolgens klik je op de knop ‘Weergeven in 3D’. Daarna scan je met de camera van je smartphone of tablet de ruimte of plek waar je de auto wilt plaatsen. Dan komt de ID3 virtueel in beeld en kun je de foto maken.

Weet je nu ook waarom opeens die buurman of buurvrouw plotseling buiten foto’s van de woning aan het nemen is. En, past de Volkswagen ID.3 ook in je achtertuin van je huis?