Scoor de Mercedes-Maybach S600 van Lewis Hamilton

En voel je als een wereldkampioen.

Als je nog wat geld in een oude sok hebt liggen, dan is deze Mercedes-Maybach misschien wat voor je. In het Verenigd Koninkrijk staat een maagdelijk witte S600 te koop, inclusief een maatje velgen die eigenlijk iets te groot zijn.

Past ook wel bij de vorige eigenaar, want Mercedes-Maybach was ooit het vervoer van F1-wereldkampioen Lewis Hamilton. Nadeeltje is dat het om een rechts gestuurde auto gaat, dus heel praktisch voor onze wegen is ‘ie dan weer niet. De auto heeft slechts 27.500 mijl (44.256 km) ervaring en komt uit 2015.

Van deze S-klasse is inmiddels een facelift op de markt. Grote kans dat Lewis voor een upgrade heeft gekozen en dat deze op de tweedehands markt is terecht gekomen. Het feit dat de Maybach nog niet zoveel kilometer heeft gelopen én het feit dat Hamilton de vorige eigenaar was, zorgt ervoor dat de prijs zeker niet mals is.

De aanbieder vraagt 104.990 pond voor de Mercedes-Maybach, wat neerkomt op zo’n 118.000 euro. Als Hamilton nog enkele keren kampioen wordt, heb je over 50 jaar met een beroemde klassieker te maken en kun je de hoofdprijs vragen. Althans, dat is de gedachte.