Officieel: Shelby Ford Mustang met 1.000 pk!

"Irresponsible levels of performance". Okay Shelby, rustig maar.

Shelby is terug met een nieuwe editie van hun illustere Ford Shelby Mustang 1000. Voor het einde van de SEMA-show presenteren ze nog snel even deze idiote configuratie van de ‘nieuwe’ Ford Mustang.

De aanpassingen beginnen bij de motor, waar de standaard V8 eruit wordt getild voor een supercharged 5,2-liter V8. Daarop vinden we cilinderkoppen van de GT350 en een 4,5-liter supercharger van Whipple. Samen met een nieuwe brandstofpomp, een andere versnellingsbak, een intercooler en ECU-tuning, zorgt dit voor een vermogen dat zo ommenabij de 1.000 pk moet liggen. Hoewel Shelby zelf nog geen cijfers naar buiten heeft gebracht op het gebied van topsnelheid of acceleratie is het niet moeilijk om te denken dat we hier te maken hebben met een losgeslagen ros, in plaats van een tamme pony.

Een vlugge blik naar het uiterlijk laat al zien dat Shelby de buitenzijde ook niet intact heeft gelaten. De Amerikanen pakten in eerste instantie het gezicht aan en gooiden er een nieuwe grille, een splitter en aangepaste ventilatiesleuven op. Vervolgens creërden ze nog even een originele motorkap, eigen spatborden, een diffuser en een nieuwe uitlaat. De Shelby 1000 is zowel voor als achter verbreed en heeft naast een nieuwe ophanging voor het circuit een remsysteem van Brembo laten monteren.

De wagen werd destijds geproduceerd voor zowel de straat als het circuit, maar krijgt deze keer alleen een circuit-uitvoering. Aan de andere kant is dit misschien ook maar beter zo, gezien de Mustang op zich al niet zo’n puike reputatie heeft. Een kleine $ 220.000 koopt je de donorauto en het ombouwpakket.