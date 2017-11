Williams: “F1 heeft grotere problemen dan motoren”

En dat terwijl ze zelf de beste krachtbron van het veld achter de billen hebben!

In alle hectiek die de nieuwe plannen voor het motorenreglement van 2021 hebben veroorzaakt, is het best verfrissend om eens een compleet andere kijk op de situatie in de Formule 1 te horen. In dit geval uit het technisch hoofd van Williams, zijn zorgen over de toekomst. Volgens hem zijn de motoren namelijk absoluut niet de enige kwestie waarop de focus moet liggen.

Als je de Formule 1 dit jaar een beetje hebt gevolgd, zul je vast wel gemerkt hebben dat er normaal gesproken maar drie teams zijn die in de buurt kunnen komen van het podium. De nieuwe aerodynamische regels die dit jaar geïntroduceerd zijn, hebben dramatische effecten gehad op de race. Als voorbeeld haalt Lowe de race in Austin aan, waar op de top 7 na iedereen op een ronde werd gereden. In Mexico was het zelfs nog erger; daar finishten alleen de eerste vier coureurs binnen een ronde van elkaar.

Volgens Paddy kunnen de regels maar beter voor lange tijd hetzelfde blijven. Het probleem is dat het veranderen van de regels meestal voortkomt uit de juiste bedoelingen om teams dichterbij elkaar te laten racen, maar uiteindelijk zorgt voor meer ongelijkheid. De kleinere teams kunnen het constante ontwikkelen immers niet bijbenen, ten opzichte van de teams met het grote geld.

Als we kijken naar de ontwikkeling van de motoren kunnen we in ieder geval stellen dat Lowe een punt heeft. Toen de 1,6-liter V6 hybrides in 2014 hun toetreding tot de sport maakten, waren de Mercedessen veruit de beste. Inmiddels zijn die verschillen grotendeels geslonken, al heeft het Duitse blok nog altijd een voorsprong op de concurrentie.

Persoonlijk zet ik mijn twijfels bij zijn oplossing, dus wil ik hem bij jullie voorleggen: moeten de regels om de zoveel jaar drastisch veranderen of kunnen ze het, zoals Lowe stelt, het beste langere tijd onaangetast laten?