Tesla van 25 mille over 3 jaar al 'een feit' - Autoblog.nl

De Tesla van 25 mille kan een dingetje gaan worden binnen drie jaar.

Gisteren was Battery Day bij Tesla, evenals de aandeelhoudersvergadering. Het is een jaarlijks moment waarop Tesla aangeeft hoe goed en gaaf ze zijn en wat ze nog in petto hebben. Het eerste nieuws hebben jullie op de deurmat: de Tesla Model S Plaid komt eraan.

Het tweede nieuws is iets minder concreet. De Model S Plaid is in feite met twee jaar uitgesteld en dat kan dus ook gebeuren met het tweede wapenfeit: er komt een Tesla van 25 mille. Volgens Elon Musk en Drew Balgino (Senior Vice President Powertrain en Energy) is Tesla bezig met het ontwikkelen van een nieuwe accutechnologie. Deze techniek moet de accu’s goedkoper maken. Aangezien accu’s een duur onderdeel zijn van een EV, betekent dit ook dat elektrische auto’s goedkoper worden.

Hierdoor is het volgens Musk mogelijk om een auto voor 25 mille aan te bieden (in dollars). Daarbij geeft Musk ook aan dat een elektrische auto van 25 mille echt heel erg goedkoop is. Een elektrische auto is veel goedkoper om te rijden en onderhouden.

Het is niet de eerste keer dat een Tesla van 25 mille ter sprake komt. In 2018 voorzag Elon Musk het al. Toentertijd was het de bedoeling dat de auto er in 2021 komt. Dat wordt dus in feite 2023. Echter als we Elon Musk nu zuiver verwoorden, zegt hij dat het mogelijk is om een dergelijke auto te bouwen dankzij de nieuwe accutechnologie. Net zoals je hebt beloofd aan je vriend(In) dat het mogelijk is dat je de afwas gaat doen.

Ondertussen zijn er nog veel Tesla projecten die al wel zijn aangekondigd, maar nog niet productierijp zijn. Denk aan de Tesla Semi, Tesla Cybertruck of Tesla Roadster. Er is nog voldoende te doen bij Tesla.