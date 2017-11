Vergelijking: nieuwe Vantage vs. de oude

Er kan veel veranderen in twaalf jaar... Heel veel.

Nadat de nieuwe Vantage eergisteren werd onthuld, kwam er een storm van meningen. Niet zo gek natuurlijk, want na twaalf jaar kunnen de verwachtingen voor een nieuw model bijna niet hoger zijn. Omdat het resultaat behoorlijk wat gemixte gevoelens opwekte, leggen wij de oude vast tegenover de nieuwe om te bekijken wat er nu precies is veranderd.

Uiterlijk

We vallen maar meteen met de deur in huis om het grootste struikelblok aan te kaarten. Het uiterlijk van de nieuwe Vantage valt niet bij iedereen in de smaak. Uit de reacties onder het artikel van de introductie bleek dat de meesten er wel een uitgesproken mening over hadden. Waar de ene het een combinatie van Jaguar’s F-Type en een AMG GT vond, deed het bij een ander weer meer denken aan ‘een Ferrari’. Het overgrote deel van jullie vond het echter het meest lijken op een MX-5. Persoonlijk doet de wagen mij meer denken aan de Toyota FT-1, de zogenaamde opvolger van de Supra.





Goed, heel wat geluiden dus, maar vrijwel niemand die de nieuwe Vantage op een authentieke Aston vindt lijken. Dit zal in eerste instantie liggen aan de nieuwe neus. Of nou ja, een haaiensmoel kunnen we het net zo goed noemen. De grille van de nieuwe Vantage bezet praktisch het gehele vooraanzicht, met uiteinden die tot halverwege de koplampen reiken. Mocht het nummerbord hier overheen geplaatst worden, dan zal dit effect ongetwijfeld minder dramatisch zijn dan op de persplaatjes. Wat dat betreft is de oude Vantage een stuk subtieler. De lijnen zijn veel minder schreeuwerig dan het jeugdige ontwerp van zijn jongere broertje, waardoor de auto een kalmerende indruk op je achterlaat. De oude Vantage wil geen aandacht, daarom werd hij ook nooit in fluoriserend geel geïntroduceerd.





Als we kijken naar de achterzijde zien we dat de verschillende filosofieën van de designtaal hier nog polariserender tot hun recht komen. Waar de neus van de nieuwe Vantage ons al het vermoeden gaf te willen gaan voor sportiviteit en agressie doet de achterkant er nog een aardige dot bovenop. Het lijkt wel alsof de bolide door machines aan weerszijden is fijngeknepen om een futuristische en aerodynamische look neer te zetten, die evengoed thuis zou passen als karikatuur in de Efteling. De oude Vantage daarentegen is aan de achterzijde nog simpeler dan aan de voorkant. Op een dun rooster boven de bumperlip na, is er vrijwel geen enkele kreuk in te vinden. De achterkant is vrij van oneffenheden, wat wederom zorgt voor een uitstraling die bijzonder kalmerend werkt.

Techniek

Hier kunnen we vrij kort over zijn: de nieuwe Vantage verpulvert het oude model. Zeker de V8 Vantage van de eerste generatie, met het 4,3-liter blok, is een lachertje bij de kracht van het nieuwe exemplaar. De oude 4,3-liter V8 produceert op zijn beste momenten 380 pk en 410 Nm aan koppel. Het hieropvolgende model, met de 4,7-liter V8, deed het al iets beter. Dit blok produceerde 420 pk en 468 Nm aan koppel. Niet veel later kwam de Vantage S, die het met 430 pk en 490 Nm aan koppel enigszins beter deed. De enige Vantage die de nieuwkomer weet te verslaan is het model met een 5,9-liter V12, die 573 pk en 620 Nm aan koppel ophoeste. De nieuwe twin-turbo V8 in de nieuwe Vantage produceert ‘slechts’ 510 pk en is daarmee een stuk minder krachtig. Op het gebied van koppel wint hij dan weer wel ruim. De nieuwe heeft met 685 Newtonmeters een prima voorsprong op zijn krachtigste voorganger.





Van de oude Vantages is de V12 Vantage S met een acceleratie van 3,7 seconden de snelste van het stel. Door zijn gigantische koppel weet de nieuweling er echter een tiende vanaf te snoepen. Het verschil in topsnelheid is iets minder drastisch. Waar het ultieme oude model ongeveer 330 km/u rijdt, is de nieuwe Vantage ruim 15 km/u trager. Schakelen kon in de oude Vantage op verschillende manieren. Zo had je in twaalf jaar tijd o.a. de keuze uit een handgeschakelde zesbak, een zestraps semi-automaat en een zeventrapsautomaat. Voor de nieuwe Vantage is er voorlopig weinig keus; er wordt alleen nog maar een achttrapsautomaat van ZF aangeboden, al wordt er gesproken over een mogelijke handgeschakelde uitvoering.

Conclusie

Laat het vooral duidelijk zijn dat de nieuwe en de oude Vantage veel van elkaar afwijken. Waar het oude model je nog het idee gaf een echte GT te zijn, lijkt de nieuwe Vantage regelrecht voor de Porsche 911 te willen gaan. Dit levert direct het grootste probleem op, want wil je stijlvol over de straten glijden in een Brits icoon met verouderde techniek, of sta je liever in de startblokken om de concurrentie aan te pakken in een wagen die opvallend veel Duitse trekken vertoont? Beide keuzes zijn okay, maar het is zeker iets om over na te denken.