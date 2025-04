Oh jee, Mercedes is vergeten de airco aan te zetten

Dat, of iemand heeft een wel héél bijzonder kunstwerk gemaakt van de Mercedes CLA. Welke is waarschijnlijker?

Je kent het vast wel, van jezelf of je ouders, dat er een generatiekloof ontstaat in hele culturele dingen. Eerst begrijp je daar helemaal niks van, totdat blijkt dat ook jij een jaartje ouder wordt. Zo begrijp ik als 24-jarige de lol van TikTok niet en zijn ook een paar van de grootste artiesten compleet langs mij heen gegaan.

Ice Spice

Eén daarvan is ene Ice Spice, de dame in het midden op bovenstaande foto. In deze grote nieuwe wereld is zij de laatste jaren zeer populair geworden als rapper. Vast leuk, maar een nummer opnoemen wordt wat lastiger. Om te vieren dat Mercedes een vestiging heeft geopend in Manhattan, de thuisstad van mevrouw Spice, mocht zij helpen met het ontwerpen van een Mercedes. Een nieuwe CLA, nu dat model toch lekker in de schijnwerpers staat.

En het is een eh… ja, zeg het eens. Een sculptuur, het doel is niet meer om met de CLA te rijden. Logisch, als je ziet dat er geen raampartij meer is. Het effect heeft wat weg van gesmolten ijs. Snap je hem? IJs, Ice, Spice? Ja? Mooi. Het sculptuur is verder uitgevoerd met bijzondere velgen met diamanten banden, die overigens met lekker veel camber onder de auto staan. @MartijnGizmo is trots. De signatuur van Ice Spice is een grote ketting met de tekst ‘Princess’, die de Mercedes ook heeft gekregen.

Het resultaat is weer een heerlijk staaltje moderne kunst, waar met geluk nog een Mercedes CLA in te herkennen valt. Zoals dan wel vaker te zeggen valt: heel bijzonder. De CLA maakt onderdeel uit van een samenwerking met een hoop creatievelingen, waardoor we binnenkort meer projecten van Mercedes in samenwerking met een artiest gaan zien. Eén daarvan is overigens Hot Wheels, dus wellicht dat we een samenwerking van Ferrari-esque proporties krijgen. Komt dat zien!