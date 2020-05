Oklahoma verleidt Tesla met gigantisch Elon Musk standbeeld

Oklahoma verleidt Tesla om een fabriek te bouwen in de stad Tulsa. Zoals te doen gebruikelijk om afgoden goed te stemmen, hebben ze hiervoor een gigantisch standbeeld gebouwd.

In de week dat sommige arbeiders het hervatte werk in de Tesla fabriek in Fremont omschrijven als ‘werken in een moderne sweatshop’, blijkt Oklahoma maar wat graag Tesla binnen te willen halen als werkgever. Het is een beetje een gekke situatie. Overheden geven bedrijven tegenwoordig enorme toelages, zodat die bedrijven dan banen creëren. Het zijn dus eigenlijk een beetje verkapte Melkertbanen, alleen dan met een paar aandeelhouders ertussen die ontiegelijk binnenlopen.

CYBRTRK

Nu Tesla een nieuwe fabriek nodig heeft waar het de CYBRTRK kan gaan bouwen, staan verschillende Amerikaanse Staten in de rij met open armen en getrokken portemonnee. Een van die staten is Oklahoma, geboortegrond van niemand minder dan Eva Jinek. The Sooner State die als een soort deksel op Texas ligt heeft om de goddelijke Elon gunstig te stemmen zelfs een nationaal monument onteerd.

Golden Driller

Dit 23 meter hoog en 19,7 ton zwaar monument heet The Golden Driller. Het is het vijfde grootste beeld in de Verenigde Staten. Oorspronkelijk werd het ironisch genoeg gemaakt voor een internationale olie-top die in 1979 gehouden werd in Tulsa, Oklahoma. Aan de andere kant is het ook wel weer passend. Je krijgt immers niet zomaar zeven kinderen.

Elon Musk de verlosser

Om het gezicht van de verlosser na te bootsen is de normale aanblik van het beeld bewerkt met verf. Daarnaast is het opschrift op zijn gesp veranderd van ‘Tulsa’ naar ‘Tesla’. Om de festiviteiten kracht bij te zetten was de burgemeester aanwezig alsmede enkele trouwen discipelen met hun eigen Tesla’s. De slogan is natuurlijk een optelsommetje: Tulsa4Tesla!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10157603069978983&set=pcb.10157603072573983

Of de rituelen de almachtige Elon overtuigd hebben valt nog even te bezien. Er zijn naar verluidt nog minimaal twee andere locaties in de strijd. Zo bleek laatst al dat Joplin, Missouri bereid is een miljard tegen Elon aan te gooien als hij zijn fabriek daar vestigt.

Image-Credit: City of Tulsa via Facebook