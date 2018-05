Olav Mol heeft geheime informatie over Red Bull

Hola supermercado telebancos por aquí, Let's get Spainish, get Spainish Get Spainish on em, get Spainish on em

Het traditionele ‘Europese seizoen’ staat op punt van beginnen in de F1. Van nu tot en met september rijden de snelle mannen uitsluitend op het oude continent, met uitzondering van de race in Canada. Nou komen we uiteraard net uit Azerbeidzjan, wat ook in Europa ligt, dus de betiteling ‘start van het Europese seizoen’ is in dat opzicht een beetje raar. Een van de redenen waarom het toch zo beschouwd wordt, is dat er in Barcelona steevast flink wat updates meegebracht worden door de teams om de rest van het seizoen mee aan te vallen. Ook dit jaar is dat weer het geval.

McLaren heeft bijvoorbeeld een hele nieuwe neus meegenomen naar Spanje en Ferrari heeft -jawel- spiegels aan de HALO gehangen. Toen de FIA laatst bekend maakte dat dit toegestaan zou worden, hadden we al onze vermoedens dat de oude Monospecchio-makers hier naar gevraagd hadden.

Volgens de onvolprezen commentator Olav Mol moet iedereen echter vooral kijken naar Red Bull dit weekend. Mol geeft tegenover radio538 aan dat hij diep in zijn netwerk gegraven heeft en als ‘een van de weinigen’ weet dat Red Bull Racing met een joekel van een update aan de start verschijnt dit weekend.

Ik weet toevallig als één van de enige wat Red Bull in petto heeft. Ze komen vrijwel met een nieuwe auto. Je kan er vanuit gaan dat ze hier veel winst mee gaan boeken, anders nemen ze het natuurlijk niet mee.

Mol voorziet zelfs alweer een straatfeest:

Ik wil geen valse hoop geven, maar er is een grote kans dat Verstappen de race gaat winnen. Dus na 2016 kan er dit weekend wederom iets heel moois gebeuren.

We helpen het Olav uiteraard hopen, maar zelf voorzie ik een ander scenario dit weekend: de Silberpfeile grijpen de hegemonie terug. Deden ze vorig jaar ook in Spanje en resultaten uit het verleden zijn doorgaans een garantie voor de toekomst.