Koop de Insignia OPC van Ali B op Autotrack

Het bericht dat je wist dat komen ging...

Onlangs meldden we je namelijk dat Ali B tegenwoordig niet meet staat voor Ali Bouali maar voor Ali Bentayga. De straatpoëet vond het duidelijk tijd om iets meer bling-bling te gaan om relevant te blijven in de Nederlandse rapscene. Immers rolt de concurrentie inmiddels ook in dikke SUV’s. In een wereld waar het draait om schone schijn is het dan toch een beetje lullig als je aan komt zetten met een Opeltje.

Als ik denk aan Ali B

Remus op die Ooh Pee Cee

Al neem je Yes-R mee

Pak je met mijn Aah Em Gee

Enfin, liefst tien jaar lang beweegde de rapper zich voort in gesponsorde Opels, maar daar komt nu dus een einde aan. Ja, vooruit, gooi maar wat whiskey op de grond. De laatste der Mohikanen is een Insignia OPC (rijtest) in de kleur Arden Blue, die landelijke faam geniet door optredens in de muziekvideo Auditie en het TV programma Ali B op volle toeren.

De dikke 325 pk sterke Opel met geblazen V6 en 20 inch jetsers heeft 121.485 kilometer gereden en is voorzien van een Bose-soundsystem, zodat je flink kan rampeneren achter het stuur. Of had rampeneren een andere betekenis? Hoe dan ook bedraagt de vraagprijs 38.950 Euro, dus je betaalt wel een behoorlijk forse Ali B-premium voor de auto.