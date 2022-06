Olav Mol vindt Nyck de Vries niet Formule 1 waardig

Pwoaah, Nyck de Vries heeft het wel gedaan bij de crew van Ziggo. Nu vindt Olav Mol hem ook al niet F1 waardig. Mogelijk lacht Nyck volgende week echter als laatst…

Nyck de Vries heeft het wel te verduren dezer dagen. In de 24 uur van Le Mans toonde de Vries andermaal zijn kwaliteiten als coureur. Als last minute vervanger van een matige coureur in de LMP2-klasse, sleepte hij samen met Tijmen van der Helm de nummer 13 naar plek vier in het klassement. Onlangs mocht hij ook voor het eerst een vrijdagtraining rijden in de F1. Maar bij Ziggo wordt de Vries vooral tot op het bot afgekraakt dezer dagen.

Onlangs kreeg de man uit Sneek al te maken met een kneiterharde verbale muilpeer van Frans Verschuur. Deze veteraan uit de Nederlandse racewereld ziet het duidelijk niet zitten in Nyck als coureur noch als mens. In niet mis te verstane, enigszins potsierlijke bewoordingen kon hij het niet laten dat ook maar even iedereen te vertellen via Ziggo’s Race Café. Kennelijk heeft Nyck vroeger ooit Ziggo genadeloos gepest, want nu valt ook Olav Mol over hem heen. Als Rob Kamphues een lans voor Nyck toont breekt, kan Mol zich niet bedwingen:

Hou nou toch op! Hij heeft één probleem en dat is dat hij niet met banden om kan gaan. Dat heeft hij nooit gekund. En daarom denk ik dat hij niet in de Formule 1 terechtkomt. Technisch zou hij het allemaal kunnen, in de vrije trainingen is het allemaal prima en wat ie voor de rest doet in zijn carrière is ook allemaal goed, maar hij is niet Formule 1-waardig, want hij kan niet met banden omgaan. Olav Mol, heeft een aantal banden gevraagd of Nyck hen dingen in het oor fluistert

Poaah…Shots fired. Wat is ‘ouch’ in het Frysk? Zo heilig als onze held Max is bij Ziggo, zo kritisch zijn ze op onze Nyck kennelijk. Toch is het mogelijk Nyck die al heel snel het laatst gaat lachen. Mercedes heeft bij monde van Toto Wolff namelijk laten weten dat Lewis Hamilton mogelijk niet gaat starten in Canada.

De zevenvoudig kampioen kwam als een gebroken man uit de W13 geklommen na zijn vierde plek in Bakoe. Hamilton gaf tijdens de wedstrijd al aan ernstig last van zijn rug te hebben. De pijn schijnt zodanig heftig te zijn, dat Wolff openlijk speculeert over het klaarstomen van een reserve coureur voor Canada. Nu heeft Mercedes er daarvan twee in de aanbieding: Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries. Alleen de laatste heeft recente ervaring met de F1 auto’s van dit jaar. Wint Nyck dan de Grand Prix van Canada en snoert hij Olav en Frans de mond?