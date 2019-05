OM bevestigt: trajectcontrole A4 nog NIET aan

Maar binnenkort komt daar toch echt verandering in.

Automobilisten die onder meer dagelijks op en neer Den Haag – Amsterdam rijden moeten binnenkort weer gaan opletten. Normaal gesproken heb je op het gedeelte Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam aan beide kanten trajectcontrole. Dit systeem staat al voor een lange periode uit wegens werkzaamheden aan de snelweg, ondanks spookwaarschuwingen in de app van Flitsmeister.

Wie sinds woensdag over de A4 heeft gereden zal het ongetwijfeld opgevallen zijn dat de afgeplakte stickers zijn verwijderd. Het Openbaar Ministerie (OM) is in voorbereiding om de trajectcontrole weer op te starten. In tegenstelling tot wat sommige Nederlandse media beweren, is de controle nog niet actief. Dat laat het OM weten tegenover Autoblog. Het kan nog tot twee weken duren voordat de camera’s weer op snelheid gaan controleren.

Het OM zegt dat de borden inderdaad weer zichtbaar zijn voor automobilisten. Het gehele systeem staat echter nog niet aan, omdat de camera’s stuk voor stuk gecontroleerd moeten worden. Dit hele proces neemt zeker een week of maximaal twee weken in beslag. Er komt veel meer bij kijken dan op een knopje drukken.

Eenmaal geactiveerd, hanteert het systeem tussen 6.00 uur en 19.00 uur een maximumsnelheid van 100 km/u. In de avond en nacht mag er maximaal 130 km/u gereden worden op het traject. Schiet dus niet in de paniekmodus als je deze week per ongeluk iets harder hebt gereden dan toegestaan. Je hebt nog even om weer te wennen aan de trajectcontrole.