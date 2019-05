F1 Barcelona 2019: tijden en de rest wat je moet weten

Alle ins en outs en alle aanvangstijden van de GP Barcelona 2019 van dit weekend!

Het is weer tijd voor een nieuwe Grand Prix. De komende dagen strijkt gehele Formule-circus neer in Spanje. Dit is wat je allemaal moet weten over de race die komen gaat.

Hoe zit de agenda eruit voor dit raceweekend?

Vrijdag 10 mei

Eerste vrije training: 11:00 – 12:40

Tweede vrije training: 15:00 – 16:30

Zaterdag 11 mei

Derde vrije training: 12:00 – 13:00

Kwalificatie: 15:00 – 16:00

Zondag 12

Race: 15:10 – 17:10

GP Spanje

Hij staat al een tijdje op de agenda, de Grand Prix van Spanje. Deze GP wordt al sinds 1913 verreden (zij het niet onafgebroken) en sinds 1991 op het huidige circuit. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt alweer de vijfde Grand Prix van dit seizoen gereden.

Wat is er zo bijzonder aan het circuit?

Dit circuit heeft geen geheimen voor welk team dan ook. De wintertests worden al jarenlang hier verreden. Het is de eerste Europese race van het seizoen.

In principe nemen teams enorm veel upgrades mee naar Barcelona. In de tussentijd is er op de thuisbasis het een en ander verbeterd. Qua onderdelen voorziening is het ook een stukje makkelijker, vanuit Engeland (waar de meeste teams gevestigd zijn) is het eenvoudig om spullen in te vliegen.

Hoe zag het podium er in 2018 uit?

1. Lewis Hamilton

2. Valtteri Bottas

3. Max Verstappen (deze kreeg hij in zijn schoot geworpen)

Wie wonnen voorheen de race?

2018: Lewis Hamilton

2017: Lewis Hamilton

2016: Max Verstappen

2015: Nico Rosberg

Wie reed in 2018 de snelste ronde?

Daniel Ricciardo met 1:18:441

Wie stond er in 2018 op pole position?

Lewis Hamilton (1:16.173) Check hier zijn flitsende pole lap.

Welke coureur is het meest succesvol bij de GP van Spanje?

Michael Schumacher. Hij won de race in 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 en 2004.

Wat is de snelste ronde aller tijden?

Daniel Ricciardo met 1:18.441.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen op deze baan?

Barcelona kenmerkt zich door veel bochten en relatief weinig rechte stukken. Het was de baan waar Max Verstappen in 2016 zijn eerste race voor Red Bull direct won. Nu was hij geholpen door twee Mercedessen die zichzelf uitschakelden, maar van de eerste vijf races zijn de kansen op Spanje het grootst voor een positief resultaat.

De Mercedessen, in hun element op lange stukken, lijken dit weekend in het nadeel te zijn. Lees: de voorsprong zal ietsje minder groot zijn. Er heerst rust in dat team en de rijders zijn in topvorm, dat is meer dan voldoende compensatie. De Ferrari’s waren in de wintertests verreweg de snelste op Barcelona-Catalunya. Kijk er niet gek van op als de Vettel en LeClerc enorm goed gaan scoren op deze baan. Ondanks dat Mercedessen terecht aan kop staan in het klassement, is de voorsprong wel wat geflatteerd. Check hier de complete trackguide van Barcelona-Catalunya.

Waar kan ik de race volgen?

De race wordt live uitgezonden op Ziggo. Ziggoklanten kunnen de race live volgen op kanaal 13 (checken). Geen Ziggo? De race wordt ook uitgezonden op RTL Duitsland. Bereid je voor op een flinke hoeveelheid dorst, want de Krombacher reclames komen veelvuldig voorbij.

Autoblog voorspelling voor de GP van Spanje 2019:

1. Sebastian Vettel

2. Charles LeClerc

3. Lewis Hamilton