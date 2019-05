Brute ABT Volkswagen-bus in Nederland te koop

Al dat moois komt wel met een prijskaartje.

Een bedrijfsbus hoeft niet saai te zijn. Niet alleen kun je met een personenauto langs bij (bekende) tuners, ook het busje van de zaak kan in sommige gevallen een dikke makeover krijgen. Deze Volkswagen Transporter T6 door ABT Sportsline aangepakt is daar een mooi voorbeeld van.

De sinister zwarte bus maakt rijden naar de volgende klus nét even wat leuker. Na het einde van de werkweek de Transporter in de sop zetten is ook geen straf. De Volkswagen is standaard met zijn 204 pk sterke 2.0 TDI al vlot te noemen, maar met nog eens 30 extra paarden en 40 Nm koppel meer is er sprake van net dat beetje extra oempf. De ABT bedrijfsbus is in deze uitdossing goed voor 235 pk en 490 Nm koppels. Met 4Motion vierwielaandrijving zal streng winterweer geen roet in het eten gooien. Verder komt de T6 met een DSG automaat.

Helaas zal zo’n ABT Transporter niet voor iedereen weggelegd zijn. De vrijwel nieuwe bedrijfswagen kost namelijk 69.950 euro excl BTW. Je moet de baas wel heel lief aankijken wil deze door de aanbesteding komen. Als ZZPer is 70k uitgeven voor de meesten ook geen dagelijkse bezigheid.