Bugatti eigenaar kan 2 jaar krijgen voor Autobahn stunt

Ben je de op 32 na rijkste man van Tsjechië en dus Bugatti eigenaar, mag je alsnog gaan brommen. Ai.

De Autobahn is een bijzondere stukje asfalt. Nou ja, beton in veel gevallen. Er zijn namelijk stukken waar er geen maximumsnelheid geldt. Dat is hoe de Duitsers het graag willen. Wij in Nederland hebben coffeeshops, in de VS kun je iedereen van je erf af schieten en in Duitsland kun je zo hard rijden als je wil.

Maar dus niet helemaal. Want een eigenaar van een Bugatti Chiron raakte behoorijk in opspraak. Van de zomer wist hij namelijk op een zondagochtend op een bijna verlaten Autobahn een snelheid te halen van 417 km/u.

Bugatti eigenaar

Dat is krankzinnig snel, uiteraard. Nu deed Radim Passer (de nummer 33 van de Tsjechische QUote 500) dat wel met de nodige voorzorgsmaatregelen. Er waren spotters op de bruggen en enkele auto’s op de route om het verkeer in de gaten te houden.

Ondanks dat er geen maximumsnelheid geldt, zijn er wel andere wetten die eigenlijk een snelheid van 417 km/u rijden onmogelijk maakt. De beelden zijn onlangs vrijgegeven en in Duitsland spreekt men er schande van.

Voer voor de Groenen

Ondanks dat een voorstel om een maximumsnelheid in te voeren is afgeschoten, is dit natuurlijk voer voor de Groenen en andere partijen die geloven in het inperken van de vrijheid van de automobilist.

Maar ook voor justitie. Dat meldt sensatiepublicatie The Sun. Want Radim Passer kan volgens die krant een flinke straf tegemoet zien. Zo is het mogelijk dat hij een gevangenisstraf krijgt voor 2 jaar. De actie van Passer wordt niet gezien als een snelle rit op de Autobahn, maar een race. En die zijn verboden op de Autobahn.

Uiteraard hebben we de video voor je, mocht je deze nog niet gezien hebben:

Meer lezen? Dit zijn de duurste auto’s die in 2021 op kenteken zijn gezet!