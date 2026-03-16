Woon-werk kost 9 dagen per jaar, maar het kan erger

Forenzen: voor de één is het een dagelijkse marteling, voor de ander juist een momentje me-time.

Het is overigens een goede reden om voor een lekkere auto te gaan. We brengen ontzettend veel tijd door in onze heilige koe en dat is alleen nog maar om naar ons werk te gaan.

Een half uur per dag is lekker

Te dicht bij je werk wonen schijnt overigens absoluut niet de oplossing te zijn. Althans dat beweert Carlo van de Weijer, hoogleraar mobiliteitsonderzoek en AI aan de TU Eindhoven. Niet zijn woorden, maar na de stress van de werkdag is het nodig om even te aarden met je favoriete muziek of podcast.

In grote lijnen verhuizen we naar een plek of zoeken een werkgever waarbij de reisafstand gemiddeld zo’n 30 tot 40 minuten is. Wat zijn we toch ook lekkere kuddedieren hé.

Dat blijkt ook uit verder internationaal onderzoek: verrassend veel automobilisten blijken hun rit naar werk eigenlijk best waarderen. Sterker nog: wereldwijd zegt 53 procent van de bestuurders dat ze hun dagelijkse autorit gewoon leuk vinden.

Vooral in Zuid-Afrika zit men ontspannen achter het stuur. Daar noemt 72 procent de rit naar werk zelfs rustgevend. Nou rijden we zelf ook liever door wildparken en langs de oceaan naar ons werk. De druilerige snelwegen door de polder komen inmiddels ook wel ons neus uit. Toch is ook 53% van de Nederlanders content met het dagelijkse woon-werk ritje.

Wat doen we eigenlijk tijdens die rit?

Die rust achter het stuur komt niet uit de lucht vallen. Veel automobilisten gebruiken hun rijtijd als een soort persoonlijke chill-zone.

82% luistert naar muziek, podcasts of audioboeken

47% geniet van wat broodnodige tijd alleen

32% vindt het rijden zelf gewoon leuk om te doen

Kortom: de auto fungeert voor veel mensen als mobiele cocon waar je even ontsnapt aan de rest van de dag. Dit blijkt allemaal uit zeer gedegen onderzoek van AutoTrader, dus het moet wel waar zijn.

Top 10 landen met langste woon-werk reistijd

Goedkope huizen, goedkope cerveza, bijzonder veel en bijzonder goede stuurmanswegen en een grotere kans op je dagelijkse shot vitamine D. Dat krijg je als de zon schijnt en van een beetje vitamine D ga je je ook nog lekkerder voelen. Het wordt dus tijd om het heilige land op te zoeken: Spanje!

Land Jaarlijks woon-werk 1 Zuid Afrika 10d 4h 48m 2 India 10d 1h 55m 3 Ierland 9d 14h 10m 4 Griekenland 9d 4h 48m 5 Polen 8d 21h 36m 6 Nederland 8d 19h 26m 7 Italië 8d 16h 48m 8 Nieuw Zeeland 8d 16h 34m 9 Duitsland 8d 9h 36m 10 Canada 8d 0h 29m 11 Australië 7d 17h 46m 12 USA 7d 17h 31m 13 Frankrijk 7d 11h 2m 14 UK 7d, 2h, 24m 15 Spanje 6d 18h 43m

Wat vinden jullie? Is het stiekem best even lekker om te ontsnappen aan werk en de thuis-situatie, zelfs al sta je in de file?