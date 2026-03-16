Woon-werk kost 9 dagen per jaar, maar het kan erger

Forenzen: voor de één is het een dagelijkse marteling, voor de ander juist een momentje me-time.
Het is overigens een goede reden om voor een lekkere auto te gaan. We brengen ontzettend veel tijd door in onze heilige koe en dat is alleen nog maar om naar ons werk te gaan.
Een half uur per dag is lekker
Te dicht bij je werk wonen schijnt overigens absoluut niet de oplossing te zijn. Althans dat beweert Carlo van de Weijer, hoogleraar mobiliteitsonderzoek en AI aan de TU Eindhoven. Niet zijn woorden, maar na de stress van de werkdag is het nodig om even te aarden met je favoriete muziek of podcast.
In grote lijnen verhuizen we naar een plek of zoeken een werkgever waarbij de reisafstand gemiddeld zo’n 30 tot 40 minuten is. Wat zijn we toch ook lekkere kuddedieren hé.
Dat blijkt ook uit verder internationaal onderzoek: verrassend veel automobilisten blijken hun rit naar werk eigenlijk best waarderen. Sterker nog: wereldwijd zegt 53 procent van de bestuurders dat ze hun dagelijkse autorit gewoon leuk vinden.
Vooral in Zuid-Afrika zit men ontspannen achter het stuur. Daar noemt 72 procent de rit naar werk zelfs rustgevend. Nou rijden we zelf ook liever door wildparken en langs de oceaan naar ons werk. De druilerige snelwegen door de polder komen inmiddels ook wel ons neus uit. Toch is ook 53% van de Nederlanders content met het dagelijkse woon-werk ritje.
Wat doen we eigenlijk tijdens die rit?
Die rust achter het stuur komt niet uit de lucht vallen. Veel automobilisten gebruiken hun rijtijd als een soort persoonlijke chill-zone.
- 82% luistert naar muziek, podcasts of audioboeken
- 47% geniet van wat broodnodige tijd alleen
- 32% vindt het rijden zelf gewoon leuk om te doen
Kortom: de auto fungeert voor veel mensen als mobiele cocon waar je even ontsnapt aan de rest van de dag. Dit blijkt allemaal uit zeer gedegen onderzoek van AutoTrader, dus het moet wel waar zijn.
Top 10 landen met langste woon-werk reistijd
Goedkope huizen, goedkope cerveza, bijzonder veel en bijzonder goede stuurmanswegen en een grotere kans op je dagelijkse shot vitamine D. Dat krijg je als de zon schijnt en van een beetje vitamine D ga je je ook nog lekkerder voelen. Het wordt dus tijd om het heilige land op te zoeken: Spanje!
|Land
|Jaarlijks woon-werk
|1
|Zuid Afrika
|10d 4h 48m
|2
|India
|10d 1h 55m
|3
|Ierland
|9d 14h 10m
|4
|Griekenland
|9d 4h 48m
|5
|Polen
|8d 21h 36m
|6
|Nederland
|8d 19h 26m
|7
|Italië
|8d 16h 48m
|8
|Nieuw Zeeland
|8d 16h 34m
|9
|Duitsland
|8d 9h 36m
|10
|Canada
|8d 0h 29m
|11
|Australië
|7d 17h 46m
|12
|USA
|7d 17h 31m
|13
|Frankrijk
|7d 11h 2m
|14
|UK
|7d, 2h, 24m
|15
|Spanje
|6d 18h 43m
Wat vinden jullie? Is het stiekem best even lekker om te ontsnappen aan werk en de thuis-situatie, zelfs al sta je in de file?
Reacties
Joris24 zegt
Mijn woon-werk is een mooi stukje door het zuid-limburgse landschap, 25 minuutjes enkele reis, vind het bijna altijd wel een ontspanmoment inderdaad. Muziekje op of gewoon genieten van de auto, hoe stom dat ook klinkt, voor mij is het geen straf. Files heb ik vrijwel niet en thuis is het leven ook prima, daar hoef ik niet aan te ontsnappen gelukkig.
leefvrij zegt
55 minuten per dag aan het forenzen, dat is niet een heel gek gemiddelde toch? Binnen een half uur naar je werk, als je niet kan thuiswerken.
seatleon zegt
Ik fiets elke dag een half uurtje naar m’n werk. De auto is theoretisch iets sneller. Maar rijden in de spits is gewoon verschrikkelijk. Als ik elke dag met de auto moest zou ik subiet een andere baan of woning zoeken. Ik snap niet wat mensen er ontspannen aan vinden, maar misschien zijn dat de mensen die 5 minuten met 95-100 naast een vrachtauto hangen en verder weigeren op de rechterbaan te rijden.
Einzs zegt
Ik forens 2 tot 3x per week 1,5 uur deur tot deur heen en terug. Niks mis mee