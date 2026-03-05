Dit is de herboren Cupra Born, met fysieke knoppen

De vernieuwde Cupra Born is ook meteen een voorproefje op de ID. Golf.

De Volkswagen ID.3 staat al een tijdje op stapel om grondig gefacelift te worden. Daarbij wordt de auto waarschijnlijk omgedoopt tot ID. Golf. Cupra krijgt echter de primeur, want zij lanceren vandaag de ‘herboren’ Cupra Born. We duiken in de wijzigingen.

De Born oogde altijd al sportiever dan de brave ID.3, maar nu doen de Spanjaarden er nog een schepje bovenop. De koplampen – die we kennen van de vernieuwde Formentor en Leon – kijken bijzonder agressief de wereld in. We moeten er wel bij zeggen dat de afgebeelde auto de Born VZ is. De gemiddelde lease-Born zal iets subtieler zijn, maar het is in ieder geval geen muurbloempje.

Aan de achterkant zijn de verschillen wat minder groot. Zo hebben de achterlichten nog dezelfde vorm, alleen de lichtsignatuur (sorry dat we dit vreselijke woord moeten gebruiken) is anders. Verder is het Cupra-logo verhuisd naar de balk die de achterlichten verbindt. Het logo geeft nu ook licht, want dat wil je natuurlijk anno 2026.

Techniek

Belangrijker is de vraag: wat voor stappen heeft Cupra gemaakt op technisch gebied? Dat valt eerlijk gezegd een beetje tegen. De 58 kWh-instapper heeft nu 450 kilometer range, een toename van circa 23 kilometer. Het vermogen is juist gedaald: van 204 pk naar 190 pk.

De 77 kWh-accu wordt vervangen door de 79 kWh-accu, die we al kenden uit de Born VZ. In dat geval kun je rekenen op circa 600 kilometer range. Dat is vergelijkbaar met wat de Born VZ al had, maar je hebt deze range nu ook in de goedkopere versie. 600 kilometer is gewoon heel netjes voor dit segment, dat mag gezegd worden. Met de upgrade van de accu stijgt ook het snellaadvermogen van 175 kW naar 185 kW.

Het vermogen van de variant met grotere accu blijkt gelijk: 231 pk. Ook de Born VZ houdt hetzelfde vermogen, namelijk 326 pk. Daarmee zit je in 5,6 seconden op 100 km/u. Genoeg om een Golf GTI te verslaan bij het stoplicht. Op de Autobahn moet je wel het onderspit delven, want de Born VZ gaat niet harder dan 200 km/u.

Voor alle duidelijkheid nog even de drie varianten op een rij:

Cupra Born 58 kWh: 190 pk, 450 km range

190 pk, 450 km range Cupra Born 79 kWh: 231 pk, 600 km range

231 pk, 600 km range Cupra Born VZ 79 kWh: 326 pk, 600 km range

Interieur

Aan de binnenkant is er op het eerste gezicht niet veel veranderd. Als je goed kijkt zie je dat er wel degelijk iets veranderd is: er zitten weer ouderwetse knoppen op het stuur! Zoals we al wisten heeft Volkswagen – en dus ook Cupra – geluisterd naar alle kritiek en die irritante touchknoppen in de ban gedaan.

Dat geldt overigens alleen voor de knoppen op het stuur. Het klimaat moet je nog steeds bedienen met de sliders onder het touchscreen. Dat is een beetje jammer. Aangezien Volkswagen luistert naar feedback: wij willen graag draaiknoppen. Alvast bedankt!

Verder is het digitale instrumentarium nieuw. Dit is nu bijna dubbel zo groot: 10,25 inch in plaats van 5,3 inch. Het centrale scherm is nog hetzelfde, maar draait nu op een nieuw Android besturingssysteem.

Overig nieuws

In overig nieuws: One Pedal Driving is nu ook mogelijk in de Born. Dat kon al een beetje in de B-modus, die het regeneratief remmen versterkte, maar daarmee kon je niet volledig tot stilstand komen. Tot slot is de Born voor het eerste leverbaar met een trekhaak. Daar heb je niet bijster veel aan, want het trekgewicht is nog steeds 0 kg. Maar wel leuk voor de ANWB-koppels die op pad willen met een fietsendrager.

De prijzen van de vernieuwde Cupra Born zijn nog niet bekend. Naar verwachting zal de auto eind mei zijn intrede doen in Nederland, dus tegen die tijd weten we meer.