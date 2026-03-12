Breek: dit is de Volkswagen ID.3 Neo (die dus geen ID. Golf heet)

We krijgen een eerste blik op de vernieuwde Volkswagen ID.3.

Hij zat er al een tijdje aan te komen: de vernieuwde Volkswagen ID.3. Er klonken sterke geluiden dat deze ID. Golf zou gaan heten, maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. Volkswagen heeft inspiratie opgedaan bij Apple en heeft gekozen voor de naam ID.3 Neo.

Design

We krijgen ook alvast het design te zien, in de vorm van een aantal schetsen. De veranderingen zijn niet zo groot als je misschien gehoopt had. De ID.3 ziet er nog steeds uit als een eh… ID.3. Wel zit er nu een vleugje ID. Polo in verwerkt.

Met name de neus vertoont overeenkomsten met de ID. Polo. Die is nog steeds niet onthuld, maar dankzij de ID.2all hebben we een aardig idee hoe de ID. Polo eruit gaat zien. De achterlichten zijn qua vorm nog hetzelfde, maar toch heeft de achterkant een meer traditionele look. Dat komt omdat de achterklep nu in carrosseriekleur gespoten is in plaats van zwart.

Specificaties

De specificaties van de ID.3 Neo kunnen we ook al aardig invullen. Vorige week heeft Cupra namelijk de vernieuwde Born onthuld, want grotendeels dezelfde auto is. De instap-Born heeft 190 pk en 450 km range, met daarboven een versie met 231 pk en 600 kilometer range. Die varianten kunnen we ook van de ID.3 Neo verwachten, met waarschijnlijk ook weer een 326 pk sterke GTX.

In het interieur gaan fysieke knoppen een comeback maken op het stuur, zoals we ook al in de Born zagen. Verder zal er waarschijnlijk niet al te veel veranderen aan de binnenkant. Qua features bevestigt Volkswagen alvast de komst van V2L-functionaliteit en One Pedal Driving.

De onthulling van de ID.3 Neo volgt in april, maar waarschijnlijk brengt deze weinig verrassingen met zich mee. We weten nu al zo’n beetje alles.