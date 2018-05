Omerta! Ricciardo breekt stilzwijgen over Bakoe-crash?

Het moest er ooit van komen, over een jaar of tien in Memoires van een Honingdas of iets dergelijks. Deze timing is echter niet bepaald handig.

De F1-race van Spanje (verslag) was zo saai dat iedereen liever nog even doorbabbeld over de gebeurtenissen in Bakoe zo lijkt het. Na het bericht van zojuist over de geldboete die Max en Daniel van hun teams gekregen hebben voor de klapper, is er vandaag namelijk nog een sappig nieuwtje uitgekomen over de crash. Hoewel alle betrokkenen na de race in Bakoe overduidelijk afgesproken hadden met één mond te spreken jegens de media (en daarmee vooral niks te zeggen over de schuldvraag), zette de Spaanse kwaliteitspublicatie El Confidencial eerder op de dag een artikel online waarbij het Daniel Ricciardo als volgt quootte:

Ik hoopte dat hij [Max] niet van richting zou veranderen, maar had moeten verwachten dat ‘ie dat wel zou doen. Mensen die deze sport kennen, weten dat dit niet mijn fout was. Uiteindelijk werd er gezegd dat het voor de helft mijn schuld was, maar dat denk ik niet.

Shots fired! En hier houdt het nog niet mee op:

Bewegen in het remgebied veroorzaakt bijna altijd ongelukken. Als ik het bij een ander gedaan had en ik wel de binnenkant had gehad, was het ‘de puike move van Daniel’ geweest. Ik zou hetzelfde opnieuw doen, dus laten we hopen dat mensen iets meer respect hebben.

Je begrijpt, dit zouden explosieve woorden zijn binnen het Red Bull kamp. Wellicht dacht Daniel dacht dat alles wat hij tegen El Confidencial zei confidential was. Echter, er zit een raar randje aan het hele verhaal. Het desbetreffende artikel is namelijk inmiddels offline gehaald door de Spanjaarden. Of dat komt doordat Ricciardo/Red Bull druk heeft uitgeoefend op de krant of het hele artikel gewoon een verzinsel was van een journalist op zoek naar cynische kliks is de vraag.

Voor wat het waard is: ik geloof wel dat Ricciardo iets in deze trant gezegd heeft. Zijn (fictieve?) lezing van het ongeluk is zeker vanuit zijn standpunt gezien vrij logisch. Buiten Nederland zijn de meeste kenners het met hem eens, zoals Martin Brundle die het incident in de voorbeschouwing van de Spaanse GP nog aanstipte. Tevens is het een illusie om te denken dat je de schuldvraag bij dergelijke incidenten in een pot kan doen met de deksel erop en dat het daarmee afgedaan is. Linksom of rechtsom zal de ‘onschuldige’ partij toch zijn gram willen halen en als dat niet kan binnen het team, dan maar met een terloopse opmerking naar een media-maatje buiten het team.

Gezien het artikel nu weggehaald is zal Red Bull wel doorgaan met alles ontkennen, maar wat gebeurt er bij de volgende aanvaring?