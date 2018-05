Max en Daniel moeten dik betalen voor crash

Raak ze waar het pijn doet.

Nee, niet in de geweldige noten, maar in de portemonnee. Na het incident opperde drievoudig kampioen Niki Lauda het al: als hij de baas zou zijn bij Red Bull, dan zou hij de twee coureurs flink de knip laten trekken voor de schade die ze het team aangedaan hebben. Dit nadat hij naar huis zou zijn gegaan om een flink potje te janken overigens, aldus de sentimentele Oostenrijker die ooit bekend stond als een keiharde robot.

Gelukkig voor Max en Daniel zwaait Niki echter niet de scepter bij Red Bull Racing, dus leken de kemphanen er met het aanbieden van hun excuses aan het personeel bij de fabriek in Milton Keynes vanaf te komen. Echter, niks is minder waar, zo nu blijkt. Het is een publiek geheim dat Niki vrij goed bevriend is met zijn landgenoot Helmut Marko, die zoals we weten wél het nodige in de melk te brokkelen heeft bij RBR. Helmut heeft de goede raad van zijn Landesmann alsnog ter harte genomen, zo geeft hij te kennen aan het Oostenrijkse ORF:

Beiden moeten een bedrag van zes cijfers overmaken aan een goed doel.

Tsja, hierdoor zullen de twee coureurs toch al snel twee à drie hamburgers minder kunnen kopen in woonplaats Monaco. Gelukkig zijn schenkingen aan een goed doel doorgaans wel belastingaftrekbaar. Oh…Nee wacht…