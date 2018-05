Aston Martin wordt sterk staaltje Duits design

Bauhaus in da house!!1!

Een opvallende ontwikkeling bij Aston Martin: het merk heeft een nieuwe designer aangetrokken. Hij heet Tobias Sühlmann en was voorheen werkzaam bij VAG. Een logische move, want de kritiek op Aston was nog weleens dat alle auto’s op elkaar leken. Een designer van VAG aantrekken is dé manier om daar een eind aan te maken. Of euhm…Wat?

Feit is dat Aston Martin jarenlang voortborduurde op de designtaal die Ian Callum neerzette met de V12 Vanquish in 2001. Bij de nieuwste modellen van het merk wijkt Aston iets af van deze bekende vormen. Zowel de DB11 als de nieuwe Vantage worden toegeschreven aan Marek Reichman, een Brit met Poolse roots. De meningen zijn er enigszins over verdeeld of de nieuwe Astons net zo mooi zijn als hun voorgangers.

Sühlmann gaat Reichman niet vervangen, maar neemt de positie in van Miles Nurnberger als Creative Director of Exterior Design. Hij rapporteert in die functie aan Reichman wiens officiële titel Chief Creative Officer and studio head is. Nurnberger heeft bij Aston vooral meegetekend aan de bizarre Valkyrie.

Enfin, de CV’s van die design-types zijn vaak wat verwarrend omdat sommige auto’s toegeschreven worden aan meerdere designers. Hoe dan heeft Sühlmann bij Volkswagen naar verluidt de Arteon en nieuwe Touareg (rijtest) getekend. Tevens was hij recentelijk hoofd van de afdeling exterieurdesign van Bugatti, hoewel hij voor het Franse merk in ieder geval geen auto’s heeft getekend: de Chiron kwam namelijk van de hand van Sühlmann’s Bugatti-voorganger Sasha Selipanov.