Overgrote deel benzinerijders zit niet op elektrisch te wachten

De elektrische auto is bij lange na niet elektrisch voor de meeste Nederlandse benzinerijders.

Het zijn pittige prijzen bij de pomp tegenwoordig. En hoewel misschien voor de korte ritjes wat vaker de fiets wordt gepakt, is het nog altijd druk bij de tankstations. De meeste Nederlanders rijden dan ook niet voor de lol, vaak zijn er gewoon geen goede alternatieven op de auto. Met name buiten de Randstad.

Met zulke hoge benzineprijzen zou je misschien denken dat elektrisch rijden een aantrekkelijk alternatief is. Nou, dat valt vies tegen. Blijft uit een onderzoek van Gaspedaal.nl en AutoTrack onder 2.000 benzinerijders.

Maar liefst 96 procent van de ondervraagden is niet van plan de benzineauto in te ruilen op een elektrische variant. De vele EV’s die je in dit land zien rijden is voornamelijk leasevolk. Particulier een EV aanschaffen is peperduur. Ondanks een aankoopsubsidie is een vergelijkbare benzineauto vaak goedkoper in de aanschaf. Een beetje gezinsauto kost toch al gauw 40 mille. De meeste Nederlanders hebben dat niet op de plank liggen om met dat geld een auto aan te schaffen.

De hoge aanschafprijs is dan ook de voornaamste reden voor de ondervraagden om niet over te stappen. Ook zijn er zorgen over de kwaliteit van de batterij (37 procent) en de actieradius (25 procent). Er zijn ook betaalbare tweedehands elektrische auto’s op de occasionmarkt, maar dat zijn toch voornamelijk de EV’s met een beperkte actieradius. De benzineauto wint het dan op rijbereik en mensen willen daar niet op inleveren. Het voelt als een stap achteruit.

Jasper Verweij, auto-expert bij Gaspedaal.nl, zegt dat er ook nog veel onzeker is over de toekomst van elektrisch rijden in Nederland. Zo zijn EV’s nu nog vrijgesteld van MRB, maar komt daar in 2026 verandering in. Als dan dezelfde tarieven gaan gelden als nu het geval is dan zijn de veelal zware EV’s prijzige dingen in de wegenbelasting. Daarnaast ligt de verzekeringspremie voor een EV vaak hoger. Het zijn nu eenmaal complexe auto met dure onderdelen. In het geval van schade kan de reparatiefactuur flink oplopen.

Al met al zijn er genoeg factoren te bedenken waarom Nederlanders nog niet massaal overstappen op een elektrische auto. Als de overheid écht een radicale verandering in het Hollandse wagenpark wil zien, moeten er ook radicale dingen gebeuren.