Lezersvraag: wat is jouw favoriete automerk?

Een supersimpele vraag, maar is het antwoord ook eenvoudig?

Aangezien je op Autoblog aan het rondstruinen bent en uitkomt bij dit artikel, betekent het dat je in elk geval iets met auto’s hebt. Ondanks dat het gewoon rubber, blik, plastic, ijzer en wat elektronica bij elkaar is, wil het nog wel eens een emotioneel onderwerp zijn.

Op een of andere manier zijn er fabrikanten die tussen die koppies weten te komen en mensen enthousiast te laten worden over hun producten. Dat is eigenlijk heel erg knap. We zien het hier op Autoblog ook. De trouwste reageerders hebben namen afgeleid van auto’s of op hun avatar prijkt een model van het merk waar ze gek van zijn. Soms is het niet moeilijk om het te raden. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Daarom hebben we voor dit weekend weer een lezersvraag voor je: Wat is jouw favoriete automerk?

Ik zal even aftrappen. Eigenlijk heb ik niet direct een één merk waar ik alleen maar mee bezig ben. Althans, dat dacht ik. Misschien dat merkliefde zich laat uiten door de mate waarin je de tekortkomingen vergeeft. Als dat het geval is, dan is Subaru mijn favoriete merk. Ja, ze zijn nogal lelijk. Ja, het interieur is niet zo chique als een moderne Mercedes-Benz. Ja, ze zijn in Nederland stervensduur.

Het is met name het technische aspect dat ik kan waarderen. Kijk, een Audi A3 Limousine 1.6 TDI S-Line (of dergelijke premium-mobiel) is een dikke auto en ziet er geweldig uit. Maar onderhuids is het (technisch gezien) een trage Set Leon. Doe mij dan maar een reguliere Subaru Impreza. Subaru is al jarenlang stronteigenwijs. Denk aan het vasthouden aan de boxermotoren, vierwielaandrijving, CVT-automaten en de (voorheen) stijlloze deuren. Het feit dat het bedrijf overduidelijk wordt gerund door ingenieurs. De marketingbobo’s mogen er pas later mee aan de haal, terwijl het bij een Europese auto soms andersom lijkt te zijn.

Het zijn noeste arbeiders. Vandaar dat je ze vooral ziet in omgevingen waar mensen veel afhankelijker zijn van hun auto (Zwitserland, Oostenrijk, Australië en Verenigde Staten). Zet een Subaru op de brug en je ziet waarom ze zo kostbaar zijn. Het gaat om het boek, niet de kaft. Althans, dat kan ik erg waarderen in dit geval. Ik weet dat 99% er anders over denkt en dat is helemaal OK. Sterker nog: dat is maar goed okk! Zo zijn er vast veel meer Alfisti. En hen moeten we dankbaar zijn. Dankzij Alfa Romeo’s is het tenminste prettig om naar de vluchtstrook te kijken.

Bij deze de vraag: wat is jouw favoriete automerk? En misschien nog wel leuker: waarom is dat jouw favoriete automerk?