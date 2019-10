Onder welke modale auto liggen deze zes blèrpijpen?

Het is een keer geen G-Klasse.

Sommige auto’s lijken op papier net tussen wal en schip in te vallen. Waar denk je bijvoorbeeld aan bij het woord pickup? Waarschijnlijk aan Noord-Amerika. Daar houdt men wel van een lekkere truck onder de bips. Topverkoper blijft de Ford F-150, maar een hoop merken zetten daar een pickup in de markt om te kunnen profiteren van thumbs up van de Amerikanen. Toyota heeft met hun Amerikaanse tak een setje pickups in de markt, met de Tundra voor al uw grote taken en de Tacoma voor alles daaronder. We horen je nu denken: maar de bekendste Toyota pickup-truck is toch de Hilux? Ja, en die krijgen de Amerikanen dan juist weer niet.

Toch moet je daarmee de Hilux niet afschrijven. Sterker nog: het is misschien wel een gouden zet. Met de Hilux scoort Toyota in elk ander land ter wereld, waaronder Europa en Nederland. Het nadeel van de Hilux hier is dat de auto weinig echte voordelen biedt voor onze omstandigheden. Een voordeel is dat de auto op bedrijfskenteken mag en daarmee weer wat voordeliger in de BPM ligt. Alles leuk en aardig: maar de Hilux heeft nog een nadeel.

Begrijp ons niet verkeerd, een werkpaard is een werkpaard. Maar om de Hilux nou een ontwerp met veel sjeu te noemen? Nee, kijk maar naar bovenstaande afbeelding. Oké, er zijn wat uitrustingsopties, maar voor het échte werk moet je een derde partij inschakelen. WALD, bijvoorbeeld.

Een thuiswedstrijd voor deze Japanse tuner. Veel pickups en SUVs krijgen een coole behandeling, waarom de Hilux niet? Daarom presenteert WALD de Hilux Black Bison. Dat label wordt gebruikt voor illustere tuningssets voor allerlei auto’s. Maserati’s, Rolls-Royces, Mercedessen: en nu dus ook modale Toyota pickups.

Obscure tuning kan enorm uit de klauwen lopen, maar de Hilux BB is stiekem best een gaaf ding. Een precieze lijst van wat je allemaal kan laten monteren op de Hilux vind je hier, wel even op vertalen drukken. We loodsen je snel even door de optische veranderingen heen: black on black, uiteraard, met agressievere bumpers, een spoiler en wielkasten die met popnagels à la Liberty Walk gemonteerd zitten, enorme velgen, een gigantische luchthapper én nieuwe uitlaten. Sidepipes welteverstaan, aan weerszijden met drie stuks gemonteerd. Lijkt op een G-Klasse, is het zeker niet.

Normaliter walgelijk, maar stiekem staat het de Hilux best goed. Gezien de bodemvrijheid zal er niks verloren gegaan zijn van de offroad-capaciteiten en dan heb je de kern van de Toyota-pickup prima te pakken. Oké, van ons mag die motorkap lekker standaard gehouden worden, maar je hebt de keuze om die achterwege te laten.