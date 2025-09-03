Ondernemer moet Lambo van €2,2 miljoen inleveren van de rechter

De eigenaar heeft aan het kortste eind getrokken in een kort geding.
De Brabantse ondernemer Gerard Zondervan is geen onbekende in de Nederlandse autowereld. Hij is namelijk de eigenaar van de enige echte Lamborghini Centenario op Nederlands kenteken, met een nieuwprijs van €2,2 miljoen. Eerder had hij ook nog een blauwe Aventador SV en een matrode Aventador SV Roadster.
Helaas gaan de zaken momenteel wat minder lekker. Zoals we vorige maand al schreven is Maverick Valves, het bedrijf van Zondervan, op de fles gegaan. Zondervan en zijn vrouw worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schulden, en daarom wil de curator de Lamborghini hebben.
De ondernemer spande een kort geding aan tegen de curator, en daarin heeft de rechter nu een uitspraak gedaan. Dat is slecht nieuws voor meneer Zondervan, want de rechter stelt de curator in het gelijk. Die mag dus beslag leggen op de Lamborghini Centenario.
Naast de Lambo heeft de curator ook nog beslag gelegd op de bovenstaande Ferrari SF90 Spider. Deze auto kocht Zondervan in 2023 voor €635.176. De curator heeft nu groen licht gekregen van de rechter om beide auto’s te verkopen.
De eigenaar zei eerder dat hij de Centenario nog liever in de fik zou steken, maar dat gaat hij bij nader inzien toch maar niet doen. De advocaten lieten weten dat Zondervan dit in een opwelling had gezegd. We hadden al de indruk dat hij dit niet echt meende.
Zondervan gaat wel in beroep tegen de uitspraak. Hier is het laatste woord dus nog niet over gezegd. Maar intussen mag de curator wel de auto’s verpatsen.
Bron: Brabants Dagblad
Headerfoto: @ecnerualcars, via Autoblog Spots
Reacties
i3bestuurder zegt
Was natuurlijk wel te verwachten dat de rechter deze uitspraak zou doen. De ondernemer heeft fouten gemaakt waarvoor hij hoofdelijk aansprakelijk is gesteld. Natuurlijk is dat als ondernemer helemaal kud, je begint een onderneming tenslotte niet om failliet te gaan. Maar dat is ook het risico wat vast zit aan ondernemer zijn. Leer van je fouten en weer door.
Robert zegt
Als ondernemer hoor je te weten dat je op een gegeven moment je financiën zakelijk en privé gewoon goed moet scheiden. Als je een Lambo of Ferrari kunt veroorloven, dan is een deposito van (ik dacht) 40 mille voor de registratie van een besloten vennootschap natuurlijk peanuts.
i3bestuurder zegt
Dat klopt dat je dat hoort te weten echter al zou je dan ook je privé en zakelijk door middel van een bv gescheiden hebben dan dien je ook te weten dat je dan niet vrijuit gaat in het geval van bijvoorbeeld onbehoorlijk bestuur.
Hubert zegt
Er zijn helaas ondernemers die een onderneming beginnen om deze zo snel mogelijk helemaal leeg te trekken en de leveranciers, klanten en belasting met de rotzooi laten zitten.
mark_mulder zegt
Tja, als de auto’s zakelijk gekocht zijn dan zijn ze onderdeel van de inboedel en gaan ze dus in de verkoop als je failliet gaat en klanten gedupeerd achterlaat.
Wil je dit voorkomen dan hou je zakelijke en prive eigendommen gescheiden.
rubend zegt
Lees nog even na wat hoofdelijk aansprakelijk betekend / inhoud.
ghengiskhan zegt
Begrijpend lezen.
De auto’s waren weliswaar privé aangeschaft maar hij is hoofdelijk aansprakelijk gesteld (mismanagement?) dus dan gaat die vlieger niet meer op.
ouwedibbes83 zegt
Heeft iemand iets meer achtergrondinformatie bij dit faillissement en deze ondernemer? Waarom is hij hoofdelijk aansprakelijk gesteld?
kilum zegt
Hij moet er wel echt een potje van gemaakt hebben om persoonlijk aangesprakelijk gesteld te worden.
307-2.0-chipped zegt
https://www.bd.nl/tilburg/tilburgs-bedrijf-dat-produceert-voor-gas-en-oliesector-deels-failliet-we-betalen-hier-vijf-keer-meer-voor-energie~a89db69b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.oozo.nl%2F
Is van maart 2024. Maar als je weet dat het de verkeerde kant op kan gaan met je bedrijf, waarom koop je dan van die dure auto’s?