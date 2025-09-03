Ondernemer moet Lambo van €2,2 miljoen inleveren van de rechter

De eigenaar heeft aan het kortste eind getrokken in een kort geding.

De Brabantse ondernemer Gerard Zondervan is geen onbekende in de Nederlandse autowereld. Hij is namelijk de eigenaar van de enige echte Lamborghini Centenario op Nederlands kenteken, met een nieuwprijs van €2,2 miljoen. Eerder had hij ook nog een blauwe Aventador SV en een matrode Aventador SV Roadster.

Helaas gaan de zaken momenteel wat minder lekker. Zoals we vorige maand al schreven is Maverick Valves, het bedrijf van Zondervan, op de fles gegaan. Zondervan en zijn vrouw worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schulden, en daarom wil de curator de Lamborghini hebben.

De ondernemer spande een kort geding aan tegen de curator, en daarin heeft de rechter nu een uitspraak gedaan. Dat is slecht nieuws voor meneer Zondervan, want de rechter stelt de curator in het gelijk. Die mag dus beslag leggen op de Lamborghini Centenario.

Naast de Lambo heeft de curator ook nog beslag gelegd op de bovenstaande Ferrari SF90 Spider. Deze auto kocht Zondervan in 2023 voor €635.176. De curator heeft nu groen licht gekregen van de rechter om beide auto’s te verkopen.

De eigenaar zei eerder dat hij de Centenario nog liever in de fik zou steken, maar dat gaat hij bij nader inzien toch maar niet doen. De advocaten lieten weten dat Zondervan dit in een opwelling had gezegd. We hadden al de indruk dat hij dit niet echt meende.

Zondervan gaat wel in beroep tegen de uitspraak. Hier is het laatste woord dus nog niet over gezegd. Maar intussen mag de curator wel de auto’s verpatsen.

Bron: Brabants Dagblad

Headerfoto: @ecnerualcars, via Autoblog Spots