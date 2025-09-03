Mercedes trekt handen af van noodlijdend Nissan

Verlaat Mercedes het zinkende schip?
Als je het nog niet wist: het gaat niet al te best met Nissan. De Japanse fabrikant zit serieus in de problemen. Vorig jaar noteerde Nissan een verlies van €4,1 miljard en de verkoopcijfers vallen dit jaar ook vies tegen. Ze zijn zelfs genoodzaakt hun hoofdkwartier te verkopen. Mercedes denkt daarom: I’m outta here.
Mercedes was tot op heden namelijk aandeelhouder van Nissan. Via hun pensioenfonds hadden ze 3,8% van de aandelen in handen. Die hebben ze nu verkocht voor 278 miljoen. Het lijkt erop dat Mercedes geen vertrouwen heeft dat het weer de goede kant op gaat met Nissan.
De samenwerking van Mercedes met Renault is natuurlijk bekend, maar Mercedes had ook verschillende projecten samen met Nissan. De Infiniti Q30 en QX30 waren onderhuids stiekem een Mercedes A-Klasse c.q. GLA. En Mercedes toverde op hun beurt de Nissan Navara om tot X-Klasse.
Nissan is ook betrokken geweest bij de viercilinder motoren die in diverse Mercedes-modellen te vinden waren. Die werden door Nissan gebouwd in de fabriek in Tennessee. Hier kwam echter in 2022 al een einde aan.
Mercedes werkt inmiddels ook niet meer samen met Renault. Met het verkopen van de Nissan-aandelen lijken de banden met Renault-Nissan nu definitief verbroken te zijn. Echt rouwig kunnen we daar niet om zijn. De samenwerking had ongetwijfeld financiële voordelen voor Mercedes, maar heeft hun imago geen goed gedaan.
Bron: Reuters
Reacties
kniesoor zegt
Het feit, dat een aandelenpakket verkocht is/wordt houdt niet automagisch in, dat er niet meer samengewerkt wordt. Wellicht, dat de motorenbouw in Tennessee, bijvoorbeeld, wordt voortgezet als dat commercial sense maakt.
schuimbekje3 zegt
Het is misgegaan met nissan toen ze samen gingen werken met renault voor o.a. de almera. Nissan waren super auto’s. Heb TOEN diverse Primera’s, 100NX en een 300ZX meer dan een ton gereden zonder dat ze ooit de dealer gezien hadden. Ongehoord. Nooit een serieus probleem gehad. Natuurlijk kleine dingetjes zoals lampje kapot, nieuwe banden en een spanningsregelaar en na 150.000 ging de waterpomp geluid maken. Toen kwam Renault met zijn vieze tengels aan Nissan. En alle renault kwaaltjes zaten ineens in alle Nissans voor de euromarkt. De Almera een rampenbak, de tino heb ik zelfs na 20km weer teruggegeven, wat een asbak was dat. Ook de nieuwe primera’s die leken meer op brakke laguna’s dan nissans. Waardeloos. DAAR is het misgegaan.
Als ik een frans rampenplan wil rijden reed ik wel renault, niet een nissan. En nu doet metsubsidie hetzelfde. In nagedachtenis van mijn galant, lancer en outback hoop ik dat ze sterven van deze automobiele soa. Net als nissan.
Kunnen deze bedrijven echt niet nadenken? Renault staat echt al decenia bovenaan slechtste bouwer van europa met clio, megane, zoe en de dacia kwid/renault city waar de achteras los liet en de stuurhuis dito.
En daar ga je mee samenwerken? Alleen al de cultuurverschillen tussen japanners en de maandagmorgen is elke dag fransozen zou genoeg moeten zijn om te falen. Die Ghosn is een echte terrorist.
Johanneke zegt
Andersom. Samenwerken met Renault was de redding van Nissan. Ze verkochten in de jaren 90 goede auto’s met vrijwel geen marge, omdat concurrentie als Toyota en Honda de auto’s goedkoper in elkaar konden schroeven. Gosn heeft Nissan gered, ze stonden eind jaren 90 op randje faillisement.