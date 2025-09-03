Mercedes trekt handen af van noodlijdend Nissan

Verlaat Mercedes het zinkende schip?

Als je het nog niet wist: het gaat niet al te best met Nissan. De Japanse fabrikant zit serieus in de problemen. Vorig jaar noteerde Nissan een verlies van €4,1 miljard en de verkoopcijfers vallen dit jaar ook vies tegen. Ze zijn zelfs genoodzaakt hun hoofdkwartier te verkopen. Mercedes denkt daarom: I’m outta here.

Mercedes was tot op heden namelijk aandeelhouder van Nissan. Via hun pensioenfonds hadden ze 3,8% van de aandelen in handen. Die hebben ze nu verkocht voor 278 miljoen. Het lijkt erop dat Mercedes geen vertrouwen heeft dat het weer de goede kant op gaat met Nissan.

De samenwerking van Mercedes met Renault is natuurlijk bekend, maar Mercedes had ook verschillende projecten samen met Nissan. De Infiniti Q30 en QX30 waren onderhuids stiekem een Mercedes A-Klasse c.q. GLA. En Mercedes toverde op hun beurt de Nissan Navara om tot X-Klasse.

Nissan is ook betrokken geweest bij de viercilinder motoren die in diverse Mercedes-modellen te vinden waren. Die werden door Nissan gebouwd in de fabriek in Tennessee. Hier kwam echter in 2022 al een einde aan.

Mercedes werkt inmiddels ook niet meer samen met Renault. Met het verkopen van de Nissan-aandelen lijken de banden met Renault-Nissan nu definitief verbroken te zijn. Echt rouwig kunnen we daar niet om zijn. De samenwerking had ongetwijfeld financiële voordelen voor Mercedes, maar heeft hun imago geen goed gedaan.

