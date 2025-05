Wat voor gedrocht is Ferrari hier aan het testen…?

Een Autoblog-spion heeft de nieuwste Ferrari gesnapt in Italië.

Autoblog-lezer @milo was in Italië en wist in de buurt van Modena een mysterieus prototype te spotten. Of nou ja, mysterieus… als je in die omgeving een prototype spot dan kun je wel raden welk merk het is. Iets lastiger te beantwoorden is de vraag welk model het is.

Ferrari heeft in ieder geval flink hun best gedaan op de camouflage, want we zien een tamelijk vormeloos geheel op de foto’s van Milo. Zelfs de velgen wil Ferrari niet laten zien. We kunnen echter wel een gokje wagen: waarschijnlijk kijk je hier naar de opvolger van de SF90. Deze dateert uit 2019 en is daarmee het oudste model uit de Ferrari-line-up. De daklijn en de uitlaten lijken ook overeen te komen met de SF90.

De huidige SF90 heeft als codenaam F137 en de opvolger heeft naar verluidt de codenaam F137M (Modificata). Dat zou betekenen dat het een doorontwikkeling wordt, zoals Ferrari vaker placht te doen. Reken dus niet op een compleet nieuw model.

Ferrari heeft van alles op de auto geplakt om de definitieve vorm te verhullen, dus we worden nog niet veel wijzer van deze beelden. Als je goed kijkt kun je wel zien dat deze auto platte achterlichten krijgt, zoals de SF90 XX Stradale. Dan weet je dat alvast.

We zijn benieuwd wat Ferrari met het vermogen gaat doen, want de SF90 heeft al bizar veel vermogen met zijn 1.000 pk. Het is volstrekt onnodig om de opvolger nóg meer vermogen te geven, maar we gokken dat Ferrari het toch gaat doen. Waarschijnlijk blijft het recept (V8 hybride) hetzelfde.

Hoe de auto gaat heten is nog een complete verrassing, want als er één merk inconsequent is met namen dan is het wel Ferrari. In het geruchtencircuit wordt de naam 499 GTB genoemd, maar het kan bijvoorbeeld ook F408 Imola worden. Je weet het niet.

Foto’s: @milo, via Autoblog Spots