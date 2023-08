Freemantle Highway: 240 tot 300 miljoen schade

Veel auto’s op de Fremantle Highway zijn helemaal verknaakt, maar er zijn er ook nog een zwik oké. De schade is echter hoe dan ook fors.

Onlangs was er wat gedoe omdat een stel Japanners hun boot gemeerd hadden voor de kust van Groningen. Dit had niets te maken met een stukje sightseeing op de waddenzee, maar met opspelende elektrische auto’s. Eentje daarvan aan boord heeft zichzelf geflambeerd en daarmee voor enorme chaos gezorgd. De brand breidde zich uit en het schip moest geëvacueerd worden. Een persoon kwam om het leven.

Inmiddels is het brandende wrak gered door de mannen (m/v) van Boskalis. Olie is uit het schip gepompt om te voorkomen dat zeehonden en vogels besmeurd worden met het zwarte goud. De boot ligt nu in de Eemshaven, ooit internationaal vermaard vanwege de bananenhandel. Dus is het tijd om de schade op te maken.

Het is helder dat een aantal dekken volledig is afgefikt. Auto’s die hier stonden zijn niet meer te redden. Het dek is her en der versmolten met de gloeiend hete wrakken. Maar opvallend genoeg zijn de onderste vier van twaalf niveau’s redelijk ongemoeid gebleven. Op deze dekken staan zo’n 1.000 splinternieuwe auto’s, waarvan 500 EV’s. Nu is het alleen de vraag: hoe onbeschadigd zijn deze auto’s en hoe kunnen ze veilig van het schip gehaald worden.

Experts

Alle elektrische auto’s staan op de boot met opgeladen accu’s. Boskalis is bezorgd dat een van deze auto’s bij een verplaatsing ook in de hens zou kunnen gaan en voor een nieuwe brand zou kunnen zorgen. Naar verluidt zijn experts van de verschillende betrokken merken (onder andere Volkswagen, BMW en Mercedes) ingeschakeld om een en ander te onderzoeken.

De boot mag tot 14 oktober in de haven blijven liggen. Daarna wordt het wrak weggesleept naar een andere plek om ontmanteld dan wel gerepareerd te worden. Dat laatste ligt bij de Japanse rederij. Naar verluidt is de schade ergens tussen de 240 en 300 miljoen Euro. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde waarde van 50.000 Euro voor de 3.783 nieuwe auto’s aan boord, plus een waarde van 40 tot 100 miljoen Euro voor de boot zelf. Deze was kennelijk verzekerd voor 45,5 miljoen Euro.

Wat er met de auto’s gaat gebeuren die min of meer intact zijn, is niet bekend. Dit is primair aan de fabrikanten. Heb jij zin in een licht geflambeerde EV met een avontuurlijk verleden? Laat het weten, in de comments!

Dank @steeph voor de tip!