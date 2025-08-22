Nederlandse overheid kan zomaar eens de goedkoopste AMG C63 verkopen

Met biturbo-V8!

Bij de introductie van de gefacelifte AMG C63 in 2018 hield één nieuw onderdeel de gemoederen flink bezig in de commentsectie van ons artikel: de Panamericana-grille. De één vond het een hele verbetering, de ander stoort zich eraan. Inmiddels weten we dat er veel grotere onderdelen zijn om over te discussiëren bij de C63.

Goed, we hebben het over de facelift, omdat er eentje geveild wordt door de Nederlandse overheid via Domeinen RZ. De Mercedes die onder de hamer gaat, is begin 2019 gebouwd en heeft een zwarte lak met eveneens zwarte wielen. Omdat het de faceliftversie is, heb je aan de binnenkant digitale tellers en een nieuw stuur.

Motorisch wijzigde AMG niets in 2018 aan de C63. De aandrijflijn blijft dus een biturbo-V8 die 467 pk en 650 Nm produceert. Daarover zo meteen meer. De achtcilinderroffel moet nog wat lekkerder klinken dankzij een nieuw uitlaatsysteem. Schakelen gaat vanzelf en boterzacht via een negentraps automaat.

De goedkoopste van Nederland?

Nog even over die motor. Daarvan is het maar de vraag of en hoe goed ‘ie het doet. Domeinen RZ meldt dat er een oranje motorlampje brandt. Daar houden de, eh, uitdagingen voor deze C63 niet op. De AMG staat nog niet op kenteken en moet eerst nog langs bij de RDW voor een schade WOK en invoer binnen de EU. Tevens is het kavel niet getest door de veilingmeesters. Het kan dus zijn dat ‘ie helemaal niet start. Daarom adviseert Domeinen om zelf een hijs/hef- en transportmiddelen mee te nemen. De waarde wordt nog lager door enkele krassen op de koets.

Bieden op de (goedkoopste?) AMG C63

Domeinen Roerende Zaken veilt sinds een tijdje niet meer zelf de auto’s, maar laat dat doen door onlineveilingmeester.nl. Hier gaat de AMG dan ook in de veiling. Je kunt op woensdag 27 augustus in Soesterberg tussen 15:00 en 16:00 uur langskomen om de C63 met eigen ogen te aanschouwen. Op diezelfde dag om 20:00 uur sluit de online veiling. Het hoogste bod staat momenteel op € 17.031,-. Bied dan?